¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½é¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤¿
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼3 ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¦¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ç2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¤«¤éÅÐÈÄ¡£1²ó¤ò1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ÆÆüÊÆÄÌ¤¸¤Æ¥×¥í½é¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¶ì¤·¤à¥Á¡¼¥à¤Ëº¹¤·¤¿¡È¸÷ÌÀ¡É¡£¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤È¤¤¤¦Éð´ï¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬6²ó3¼ºÅÀ¤È»î¹ç¤òºî¤ê¡¢2ÈÖ¼ê¥°¥é¥¹¥Î¡¼¡¢3ÈÖ¼ê¥Ù¥·¥¢¤¬7¡Á8²ó¤òÍÞ¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ2ÅÀº¹¤Î9²ó¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï¼«¿È½é¤á¤Æ¤Î¥»¡¼¥Ö¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤Ø¤Î½éµå¤Ï¤³¤ÎÆüºÇÂ®¤Î162.5¥¥í¡£ºÇ¸å¤Ï¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ÎÂçÃ«¤â¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤¿¡£Â³¤¯¥±¥×¥é¡¼¤Ë¤Ï±¦ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢¥«¥¹¥Æ¥ä¥Î¥¹¤òÆó¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¹¥È¥Ã¥È¤ò»°¼ÙÈô¤ËÍÞ¤¨¤ÆÌµ¼ºÅÀ¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤ÇÍº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¸åÈ¾Àï¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿ØÁ´ÂÎ¤¬ÂçÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£¼é¸î¿À¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤¿¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥ÈÅê¼ê¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼ºÇÂ¿10ÅÙ¤Î¥»¡¼¥Ö¼ºÇÔ¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¤¥Í¥óÅê¼ê¤â9·î¤Î¥Á¡¼¥à5ÇÔ¤ÇÁ´¤ÆÀÕÇ¤Åê¼ê¤Ë¤Ê¤ë»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬±£¤»¤Ê¤¤Ãæ¡¢¸Î¾ã¤«¤é9·î²¼½Ü¤ËÉüµ¢¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤¬¤Þ¤µ¤Ë¡ÈµßÀ¤¼ç¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥Î¥¢¡¦¥«¥à¥é¥¹µ¼Ô¤Ïº´¡¹ÌÚ¤¬ºÇ¸å¤òÄù¤á¤ë¤È¡¢¡Ö¥í¥¦¥¡¦¥µ¥µ¥¤³¤½¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤À¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡Ö¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢ÂÇÀþ¤òÉõ¤¸¤ë¤Î¤Ë¤ï¤º¤«11µå¡£¥Á¡¼¥à¤Ë½éÀï¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥ë¡¼¥¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÉñÂæ¤âÂç¤¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡½¡½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦Éð´ï¤À¤í¤¦¡×¤È´¶Æ°¤ò±£¤»¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë