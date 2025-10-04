この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「産後の腰痛・恥骨の痛み対策」と題した動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が産後の女性に向けた重要なアドバイスを発信した。動画では、出産後によく見られる腰痛や恥骨の痛みの原因について「出産のために骨盤底筋群が全部緩む状態になる」と説明。「産後から歩くだけで恥骨が痛い、座っているだけで腰痛がする、そう悩む方は非常に多いんですね」と産後特有の症状に悩む女性が多いことに触れた。



片岡氏によれば、出産時に骨盤底筋群が緩むことで赤ちゃんが体外に出るが、産後にその筋肉群が元の状態に戻るには時間がかかるという。「赤ちゃんが出た後、ここが緩んでしまって元に戻るためにはどうしても時間がかかります」とした上で、「そのために骨盤底筋をある程度鍛えてあげるということが必要なんですね」と呼びかけた。



さらに世界の事情にも言及し、「フランスとかでは骨盤底筋群を鍛え直すような器具があったりもするんですが、日本ではなかなかまだ普及されていないんですね」と述べ、日本でのサポートの遅れにも課題を提起した。産後ケアの大切さについて「産後は骨盤底筋群をしっかり鍛えてあげることによって、恥骨の痛みだったり日常生活が楽になったり、赤ちゃんを抱っこしていても首肩が痛まないということにもなる」と骨盤底筋群を鍛え直すことの重要性を強調。「ぜひ骨盤底筋群をまた鍛え直してあげてください」と熱く語った。



動画の最後には「どうしたらいいかはコメント欄に書いておきました」とし、自宅でできるケア方法を紹介している。産後の悩みに共感する多くの視聴者にとって参考になりそうだ。