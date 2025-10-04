ママ世代にドンピシャ！【UNIQLO : C】おしゃれ & 楽ちん♡「黒シューズ」

学校行事、習い事の送り迎え、仕事や買い物……忙しい日々を過ごすママ世代にとって、楽ちんで歩きやすいシューズは必需品の一つ。スニーカーもいいけれど、“きれい見え”するシューズを探しているなら、【UNIQLO : C（ユニクロ シー）】の黒シューズが狙い目です。レザー風素材のフラットシューズだから、合わせるコーデを選びにくく、オンオフ問わずに活躍してくれそう。30代ママとしておしゃれを楽しむ@shocogram__さんが「クッション性もあって履きやすい」と紹介しているアイテムの魅力をご紹介します。

歩きやすさもおしゃれも妥協したくない日に◎

【ユニクロ】「Tストラップバレエシューズ」\3,990（税込）

今回フォーカスしたのは、Tストラップが上品なアクセントになるフラットタイプのバレエシューズ。レザー調素材のツヤ感とクラシカルなたたずまいが、足元から洗練された印象を演出してくれます。「やわらかくしている」（公式サイトより）というインソールに加え、クッション性のあるアウトソールなど、履き心地にもこだわりが感じられる一足。さらに、ストラップ部分にはゴムが仕込まれていて、忙しい毎日でもつい手に取りたくなるような工夫が詰まっています。

ソックス合わせで秋コーデにもぴったり

Tストラップデザインだから、ソックス合わせの足元コーデもバランスよく決まるのが魅力。ミドルソックスを合わせることで、程よく抜け感が加わり、センスあふれる印象に仕上がります。カジュアルでも清楚に感じられるこの組み合わせは、ママ同士の集まりや参観日など、きちんと見せつつおしゃれを楽しみたい日にぴったり。「汚れたらササッと拭けて扱いやすいので 子育て中の私にはちょうど良いです」と@shocogram__さんも高評価。

