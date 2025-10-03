【映画すみっコぐらし】劇中のミッションを一部公開！ がんばるすみっコたちをご覧あれ
10月31日（金）に全国ロードショーとなる『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』。すみっコ史上もっとも【あげあげ】な本作と、 ”ふらい” でー（金曜日）にあわせて、空の王国を救うためにすみっコたちが挑戦するミッションの一部が特別に公開された。
2019年に初めての劇場アニメ『映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ』を公開して以来、2023年に公開されたシリーズ第3弾までの累計観客動員数が300万人を超える ”大ひっと” シリーズ『映画すみっコぐらし』。
最新作は、シリーズ史上もっとも ”あげあげ” ！？ すみっコたちが空の王国で大冒険を繰り広げる！
そしてこのたび、空の王国ですみっコたちが挑戦するミッションの場面写真が到着。
空の王国のしんこくな雨不足を解決するために、新キャラクターがんばりやの「おうじ」といっしょに、「みずのしんでん」を探す冒険に出たすみっコたち。ミッションクリアのために仲間と力をあわせて奮闘する、すみっコたちの可愛らしい姿が、ミッションのあらすじとともに一部公開された。
今回公開された空の王国のミッションは4つ。
ミッションその1は「パズル」。
冒険のはじめにおおきなパズルを見つけたすみっコたち。
パズルが完成すれば「みずのしんでん」へのヒントがわかるはず…！
色々なかたちのピースがあってむずかしそうだけど、あるコが分かりやすくなるコツを見つけて…？
一体どんな絵のパズルが完成するのか…？！
大きなパズルのピースをいっしょうけんめい運ぶすみっコたちの姿をお見逃しなく！
ミッションその2は「ボーリング」。
とんがり山のてっぺんに到着したすみっコたち。
次のミッションはなんとボーリング！
ふもとの石像を全部倒すと次のヒントがわかりそうだけど、すみっコのみんなは自信がないみたい…。
そこで名乗り出たのはがんばりやのあのコ！
そんなのあり？！ な方法でミッションをクリアする展開に思わずクスっときちゃうかも。
ミッションその3は「聖なる花を奏でる」。
天空の花園には色とりどりに咲く大きなお花がいっぱい！
お花の上をトランポリンのように跳ねると
楽器のような音が鳴るみたい。
それを見た音楽好きのぺんぎん？があることに気づいて…？
ポンポン跳ねるすみっコたちの可愛すぎる姿と、きゅうりソードを振るぺんぎん？の指揮者姿は必見です！
ミッションその4は「流れ星のジェットコースター」。
これまでのミッションを通して息がぴったりになってきたすみっコたち、そしておうじとおつきのコ。
次なるミッションは…流れ星のジェットコースター！
これに乗れば「みずのしんでん」に連れて行ってくれるはず！
しゅっぱつしんこー！ と乗り込んだのはいいけれど、どんどん速くなるジェットコースターに焦るすみっコたち。
すると雲の切れ間から眠っている星を見つけて…？
ジェットコースターについているバズーカで眠っている星を目覚めさせようと力を合わせるすみっコたちは果たして無事に「みずのしんでん」にたどり着くことができるのか…？！
すみっコ史上最速スピードに挑む？！
迫力満点のミッションをお見逃しなく！
公開されたミッションは4つだが、「みずのしんでん」にたどり着くまでに、いくつのミッションが隠されているのか！？ 冒険を通してどんどん成長していくおうじ、そしてバディである「おつきのコ」は健気に見守る。個性を活かして活躍するすみっコたちの姿に乞うご期待。
＞＞＞ミッションの場面カットをチェック！
（C）2025 日本すみっコぐらし協会映画部
