モバイルバッテリーによる火災が年々増えています。専門家によると、一番危険なのは落とすなど強い衝撃を与えてしまったものを使うこと。充電している時などに分かる劣化のサインもあります。正しく使うために、何に注意すればいいのでしょうか。

■過去5年間で…300件前後の事故報告

森圭介アナウンサー

「モバイルバッテリーを使っている方は本当に多いと思います。これが原因の火災も増えています。消費者庁は2日、改めて注意喚起をしました」

「同庁によると、モバイルバッテリーなどに使われるリチウムイオン電池が原因の発熱・発火事故の情報が近年、増加傾向にあります。モバイルバッテリーの事故は過去5年間（2020〜2024年度）で300件ほど報告されているということです」

「同庁は、製品を使用する際の注意点や正しい廃棄方法の説明などについて注意喚起を行いました。今年に入ってからも、このモバイルバッテリーが原因の火事や発火・発煙が、相次いでいます」

鈴江奈々アナウンサー

「私たちもニュースを伝えている中で、『またモバイルバッテリーが原因なのか』というようなものもありましたよね」

■就寝中に、列車内で…事故相次ぐ

森アナウンサー

「今年の8月、東京のJR上野駅に到着予定だった新幹線の車内で、モバイルバッテリーが何らかの原因で発火。そして消火の際に乗客が手にやけどを負ったということがありました」

「9月25日には東京・杉並区のマンションで、寝ている間にスマートフォンを充電していたモバイルバッテリーから火が出たということです。住人6人がケガをしました」

「9月26日には成田エクスプレスの車内で乗客が持っていたモバイルバッテリーから煙が出て、千葉県の市川駅に緊急停止しました。消火器で火が消し止められ、ケガ人はいなかったということでした」

「10月1日には那覇空港の航空会社の事務所内で火災がありました。乗客から回収した電動自転車用のリチウムイオン電池から出火。事務所内に人がいなかったということで、ケガ人はいませんでした」

「モバイルバッテリーなどリチウムイオン電池を使った商品は我々の身の回りにありますよね」

忽滑谷こころアナウンサー

「モバイルバッテリーは常に、肌身離さず持ち歩いています。扱いはもちろん、処分する時にどうしたらいいかとか、意外に知らないことは多いなと感じます」

森アナウンサー

「家電量販店で回収する、自治体によって処分の方が違うといったことがあるので、調べていただきたいと思います」

■街の人「膨らんだら危ない」

森アナウンサー

「こういったものをどれくらい使っているのか、街で聞いてきました」

会社員（30代）

「（身の回りにあるのは）携帯2台・イヤホン・パソコン・掃除機。（モバイルバッテリーは）1年いくかいかないくらい。バッテリーが膨らんだら替え時というか、もう危ない」

大学生（20代）

「いまのモバイルバッテリーは5年くらい使っている。出先であらかじめ充電して家のなかで使うことで、電気代をおさえられる」

飲食関係（20代）

「出かけるとき、充電結構なくなるの早いので、自分で新しく買ったりして使っています。買ったやつが膨張して、膨らんでて怖いと思って、電気屋さんで処分お願いしました」

■火災事故に発展した割合は？

森アナウンサー

「モバイルバッテリー、処分するタイミングはどうしていますか？」

直川貴博アナウンサー

「恥ずかしいことに私は処分していなくて、5年ものなどが家にあったりします。自治体によりますが、昔のガラケー時代だと出して捨てるということができましたが、最近は取り出すこともできないですからね」

森アナウンサー

「本当に捨て時や替え時は難しいなと思われる方がいるかもしれません」

「NITE（製品評価技術基盤機構）によると、リチウムイオン電池を使用した製品の事故は、2020〜2024年の5年間で1860件ありましたが、そのうち約85%の1587件で火災事故に発展。そのうちモバイルバッテリーによる事故が最も多いということです」

■階段から落として…勢いよく発火

森アナウンサー

「モバイルバッテリーやリチウムイオン電池を使っていて、ちょっと危ないなと思った経験はありますか？」

山粼誠アナウンサー

「僕は今までないですが、これだけのことが続いているので、ちょっとでも異常を感じたら、なるべく使わないようにというのは心がけています」

森アナウンサー

「では、その異常がどういうときなのか。どんな時に発火をするのかが分かる映像があります。階段からモバイルバッテリーを落とし、衝撃を与えた状態でバッテリーに充電すると、勢いよく発火しています。このケースでは、じわじわ火が出るわけではありません」

■専門家に聞く…使用時の注意は？

森アナウンサー

「電池に詳しい電力中央研究所の工学博士、池谷知彦さんに伺いました。一番危険なのは、強い衝撃を与えて使用するということです。スマートフォンやタブレットの中にもリチウムイオン電池は入っていますが、製品の中のごく一部です」

「ただ、モバイルバッテリーはまるまるリチウムイオン電池です。モバイルバッテリーというのは、ほぼほぼリチウムイオン電池の塊と言えます。そのため、落として衝撃を与えてしまうと、電池に直接ダメージを与えてしまい、より危険性が高まります」

「また、モバイルバッテリーが劣化した状態だと発火しやすいということですが、どういう状態が劣化なのか。そのサインについて紹介します。充電してちょっと温かくなることがありますが、手で触れないくらい熱くなると劣化のサインです」

「次に、充電能力が弱い状態です。スマートフォンを充電しようとしても、充電できる時間が短くなっている、つまりもう電池がほとんどなくなってしまっている状態が当てはまります」

「また、モバイルバッテリー自体を100%の満タンにしようとしても、なかなかならないときもそうです。昔は2時間でフル充電だったのが、今は3時間かかってしまうなど。こういったものも、充電能力が弱っている証拠です」

「他にも、バッテリー自体が膨らむなど変形しているのも劣化のサインで、発火の危険があります。使用をやめた方がいいということです」

「発火などをしてしまうと、人に危害を加えてしまう、事故が起きてしまうということになります。万が一、自分が持っているモバイルバッテリーが発火して、他人にケガをさせたり、大切な物を燃やしたりした場合、損害賠償請求はどうなるのでしょうか？」

「損害賠償請求に詳しい小杉法律事務所の大澤健人弁護士によると、その製品に構造的に問題がある、つまり正しく使っているのに製品自体に問題があって被害・損害が出てしまった場合は、メーカー側に損害賠償請求ができる可能性があるということです」

「しかし落としてしまった、強い衝撃を与えた、変形をした状態で使うなど、いわゆる説明書にある禁止事項を守らずにユーザー・持ち主が使っていた場合は過失となり、損害賠償請求を求められる可能性があるということになります」

「モバイルバッテリーを正しく使ったかどうかを証明するのは、非常に難しいので、変形している、膨らんできているなど、モバイルバッテリー自体に異常があると感じたら、使用を止めることが大事になってきます」

■暑い場所はNG、カバンの中は要注意

森アナウンサー

「正しい使い方について、直射日光が当たるような日向や、ストーブの近くなど、暑いところに置かないでください。池谷さんによると、リチウムイオン電池は45度を超えると内部からガスが発生して、劣化が加速してしまう可能性があります。使用を控えてください」

「カバンの中で充電している人はいませんか？ カバンを閉じた状態やポケットの中など、熱がこもるような状況で充電してしまうと、モバイルバッテリーを利用するときにちょっと熱が出てしまいます」

「熱がこもった状態だと劣化が進んでしまうので、モバイルバッテリーはカバンの中で充電するのはおすすめしないということです」

「どうしても移動しながら充電したいという場合、閉じたバッグではなくて、上が開いたようなトートバッグなど、熱が逃げる状態で充電してください」

「万が一発火をしてしまっても、布団など周りに燃えやすいものがないようにしてください。整理された机の上などで、充電を行うことが非常に重要です。寝ている間、布団の上で充電すると、いつ発火するか分かりませんので、気をつけていただきたいと思います」

「モバイルバッテリーは身近なもので手放せないという方が多いと思います。便利なものは正しく使って、リスクを回避していただきたいと思います」

（10月2日『news every.』より）