お弁当におうどんに、日々の食卓に「ちいかわ」のかまぼこをお迎えできちゃう、「ちいかわかまぼこ」が登場！　かわいすぎる笑顔にお食事も楽しくなります。

『ちいかわ』は、イラストレーターのナガノが描く、X（旧twitter 以下X）発の漫画作品。その後、2020年12月から商品化されて、公式オンラインストア『ちいかわマーケット』をオープンし、Xに投稿していた漫画も書籍になった。その独特な世界観とストーリーが多くのファンを生み、現在ではフォロワーも427万人を超え、コラボカフェや展覧会、さらには、『めざましテレビ』（フジテレビ系列）内でもアニメが放送され、今一番注目されているキャラクターだ。

そんな『ちいかわ』をモチーフにした「ちいかわかまぼこ」が、いちまさ（一正蒲鉾）から新登場！
にっこり笑顔の「ちいかわ」が楽しめる、テンションが上がるひと品に仕上がっている。

思わず手に取りたくなる可愛いさ、お弁当にもぴったり♪
おつまみとして、うどんなどに添えて、普段の食卓でも可愛さをプラスしてくれること間違いなし！
2025年10月1日（水）より全国のお取扱店でリリースされているので、探してみてね！

