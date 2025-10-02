【ちいかわ】お弁当におうどんに食卓に♪ 一正蒲鉾の「ちいかわかまぼこ」をIN！
お弁当におうどんに、日々の食卓に「ちいかわ」のかまぼこをお迎えできちゃう、「ちいかわかまぼこ」が登場！ かわいすぎる笑顔にお食事も楽しくなります。
☆パッケージもかまぼこも可愛すぎる「ちいかわかまぼこ」をチェック！（写真2点）＞＞＞
『ちいかわ』は、イラストレーターのナガノが描く、X（旧twitter 以下X）発の漫画作品。その後、2020年12月から商品化されて、公式オンラインストア『ちいかわマーケット』をオープンし、Xに投稿していた漫画も書籍になった。その独特な世界観とストーリーが多くのファンを生み、現在ではフォロワーも427万人を超え、コラボカフェや展覧会、さらには、『めざましテレビ』（フジテレビ系列）内でもアニメが放送され、今一番注目されているキャラクターだ。
そんな『ちいかわ』をモチーフにした「ちいかわかまぼこ」が、いちまさ（一正蒲鉾）から新登場！
にっこり笑顔の「ちいかわ」が楽しめる、テンションが上がるひと品に仕上がっている。
思わず手に取りたくなる可愛いさ、お弁当にもぴったり♪
おつまみとして、うどんなどに添えて、普段の食卓でも可愛さをプラスしてくれること間違いなし！
2025年10月1日（水）より全国のお取扱店でリリースされているので、探してみてね！
（C）nagano / chiikawa committee
