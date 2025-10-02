【キン肉マン】BMCにミスターカーメン＆アトランティス登場／ミートくんパーツを集めて復活させろ！
キン肉マン胸像フィギュア BMCシリーズ 『7人の悪魔超人編』に、ミスターカーメンとアトランティスの2種が追加で登場する。
☆禍々しさと迫力が楽しめる悪魔超人たちをチェック！（写真12点）
フィギュアメーカーのCCPJAPANより、人気漫画作品『キン肉マン』登場キャラクターをキャスト製で再現したシリーズ『Bust Model Collection キン肉マンシリーズ』から、「ミスターカーメン」と「アトランティス」の2種類が新登場。全国のホビーショップ、量販店、Webショップにて予約受け付けが行われている。
『Bust Model Collection』シリーズとはキン肉マンの歴史上、数々の伝説的なファイトを繰り広げてきた超人達の栄誉を讃え、記念碑やトロフィーのように胸像としてハイクオリティに立体化したシリーズ。
英雄達が並ぶ様は、正に「超人の殿堂」。好きな超人を並べ、貴方だけの超人の殿堂を作り上げよう。
そんなキン肉マン生誕45周年記念企画として、今年発売され好評を博した「BMCシリーズ キン肉マン」の第1弾となった正義超人編に続き、第2弾『7人の悪魔超人編』が登場！
悪魔超人のリーダーである「バッファローマン」をはじめ、「スプリングマン」「ステカセキング」「アトランティス」「ミスターカーメン」」「ブラックホール」「ザ・魔雲天」の7種の悪魔超人をラインナップ。
今回は合計7種の超人が、8月、9月、10月、11月の4カ月に分けて予約受け付けが行われる。
また、今作は初回限定特典としてそれぞれの悪魔超人に「バラバラになったミートくんのパーツ」が付属！
これが意味することは……そう、「全種集めるとミートくんが復活」します！！
ミートくんには磁石が内臓されており、パーツを集める事で簡単に組み立てることが可能仕様。
劇中で尻込むスグルを誘い込むためミートをバラバラにし、それぞれの悪魔超人でパーツ分けてスグル達と戦っていく設定を再現した、こだわりのアイテムに仕上がっている。
今回リリースされる「BMC キン肉マンシリーズ No.8 ミスターカーメン」は、原作の姿をよりハイクオリティに再現。ポーズは、ミイラパッケージ発動の際にカルトゥーシュ・ストローを投げるシーンがイメージされている。
頭部に関しても、凶悪なイメージを感じられるよう、マスクを外したキバ地獄発動時の鋭い牙が見える造形を採用し、表情もこだわって作り上げられている。
さらに、今作は首をマグネットで取り外すことが可能となっており、「ファラオ・カースヘッド」が再現可能な仕様だ。
劇中と同様ミスターカーメンには、ミートくんの『左足』パーツが付属。
「BMC キン肉マンシリーズ No.9 アトランティス」は、原作コミックス10、11巻で登場するロビンマスク戦で、マスクを掲げて不忍の池から浮かび上がる場面は非常に有名であり、連載当時の子供達に一生忘れられない大きな衝撃とトラウマを与えたそのシーンをポージング。
細かな造形においても新章で登場したバランスやデザインを落とし込みつつ作り上げられている。
牙や、ヒレなどキャストだから再現できるエッジの再現や、ボディのテクスチャ等各所に拘り造形。
彩色においても、肌の色味のコントラストに拘り、全身が緑であるシンプルな配色であっても重厚感のあるバランスを目指して塗装されている。
頭部に関しても、全身の重厚感のあるグラデーション塗装と対照的に、赤く光るアトランティスの特徴的な目を再現することで、あの劇中で見た恐ろしいイメージを表現している。
劇中と同様アトランティスには、ミートくんの『右足』パーツが付属する。
そして両アイテムとも、PKGデザインについてもこだわり、原作者ゆでたまご先生の描かれたイラストや原作の画像を使ったスペシャル仕様のPKGでお届け。
ぜひお手元で、こだわりぬいた造形・彩色で送る悪魔超人をお楽しみあれ。
（C）ゆでたまご
