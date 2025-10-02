『ぷちきゅあ』シーズン2、10／9配信スタート！ おかしなパラダイスを舞台にした「プリキュア」スピンオフ
大人気シリーズ「プリキュア」のスピンオフ作品として、2025年4月より配信がスタートした新作ショートアニメ『ぷちきゅあ〜Precure Fairies〜』が、10月9日（木）よりシーズン2の配信が開始されることが発表された。
☆新キャラクタービジュアルやグッズなどをチェック！（写真6点）＞＞＞
大人気シリーズ「プリキュア」のスピンオフ作品ショートアニメ『ぷちきゅあ〜Precure Fairies〜』のシーズン2がやってくる♪
シーズン2では、舞台を「ふしぎなゆうえんち」から「おかしなパラダイス」へと変え、シーズン1で登場したぷちきゅあもふるんとぷちきゅあぽるんのほか、新たにぷちきゅあにこやぷちきゅあきゃんでぃといった仲間たちも登場！
また、引き続きYouTube『ぷちきゅあ』公式チャンネルのほか各プリキュア公式SNS にて、セリフのないノンバーバルアニメーションとして配信される。
なんでもお菓子でできている「おかしなパラダイス」でみんながおかしを食べまくり!? キュートなぷちきゅあのみんなにほっこり癒され、くすっと笑えるおはなしをこれからもお楽しみに♪
また、『ぷちきゅあ〜Precure Fairies 〜』テーマソングアルバムが10月29日にリリース決定！
『わんだふるぷりきゅあ！』エンディング主題歌などを担当してきたプリキュアシンガーの後本萌葉が歌う『DANZEN！ふたりはプリキュア』を『ぷちきゅあ』にアレンジした主題歌『・ DANZEN！kawaii！ ぷちきゅあ・ 』のほか、プリキュアシリーズ初参加の田山里奈の手掛けるBGMも収録。このCDでぷちきゅあの世界を堪能しちゃおう！
初回仕様特典として「キャンバスブロマイド（スーパーアート6色印刷）」が封入されている。
ぷちきゅあもふるんとぷちきゅあぽるんがかわいいARエフェクトをプリキュアシリーズ公式TikTokで配布中なので、主題歌とあわせて使ってみてね。
また、『ぷちきゅあ』シーズン2配信記念として、YouTube にて、過去作品の配信が決定！ 東映アニメーションミュージアムチャンネルにて、ミルクやニコなどちいさななかまたちが活躍したエピソードを厳選して、10月3日（金）〜10月14日（月）の期間で配信される。各話配信後から2週間限定となっているので新シリーズとあわせてチェックしてみてね。
そのほか、「ぷちきゅあフィギュアハウス」などのグッズも続々と登場。
10月18日からの「ぷちきゅあ」グッズの発売スタートにあわせて、購入キャンペーンを開催！
全国のおもちゃ屋さんをはじめとした対象の店舗で対象商品を購入すると、先着で「ぷちきゅあイニシャルステッカー」がもらえるよ♪
10月下旬からはサンスター文具からは『ぷちきゅあ』新アイテムが登場♪
オリジナルアートを使用した日常使いに便利な付箋やファイルなどが多数ラインナップされている。
そして、オリジナル描き下ろしイラストを使用したグッズやノベルティをゲットできるPOP UP ストア『ぷちきゅあ〜Precure Fairies 〜』POP UP SHOP in キャナルシティオーパ by eeoが、10月17日（金）より福岡に登場！
新作グッズや関連アイテムをたっぷり味わえるポップアップもお見逃しなく♪
※「・」は「黒塗りハート」
（C）ぷちきゅあぱーとなーず
☆新キャラクタービジュアルやグッズなどをチェック！（写真6点）＞＞＞
大人気シリーズ「プリキュア」のスピンオフ作品ショートアニメ『ぷちきゅあ〜Precure Fairies〜』のシーズン2がやってくる♪
シーズン2では、舞台を「ふしぎなゆうえんち」から「おかしなパラダイス」へと変え、シーズン1で登場したぷちきゅあもふるんとぷちきゅあぽるんのほか、新たにぷちきゅあにこやぷちきゅあきゃんでぃといった仲間たちも登場！
また、引き続きYouTube『ぷちきゅあ』公式チャンネルのほか各プリキュア公式SNS にて、セリフのないノンバーバルアニメーションとして配信される。
また、『ぷちきゅあ〜Precure Fairies 〜』テーマソングアルバムが10月29日にリリース決定！
『わんだふるぷりきゅあ！』エンディング主題歌などを担当してきたプリキュアシンガーの後本萌葉が歌う『DANZEN！ふたりはプリキュア』を『ぷちきゅあ』にアレンジした主題歌『・ DANZEN！kawaii！ ぷちきゅあ・ 』のほか、プリキュアシリーズ初参加の田山里奈の手掛けるBGMも収録。このCDでぷちきゅあの世界を堪能しちゃおう！
初回仕様特典として「キャンバスブロマイド（スーパーアート6色印刷）」が封入されている。
ぷちきゅあもふるんとぷちきゅあぽるんがかわいいARエフェクトをプリキュアシリーズ公式TikTokで配布中なので、主題歌とあわせて使ってみてね。
また、『ぷちきゅあ』シーズン2配信記念として、YouTube にて、過去作品の配信が決定！ 東映アニメーションミュージアムチャンネルにて、ミルクやニコなどちいさななかまたちが活躍したエピソードを厳選して、10月3日（金）〜10月14日（月）の期間で配信される。各話配信後から2週間限定となっているので新シリーズとあわせてチェックしてみてね。
そのほか、「ぷちきゅあフィギュアハウス」などのグッズも続々と登場。
10月18日からの「ぷちきゅあ」グッズの発売スタートにあわせて、購入キャンペーンを開催！
全国のおもちゃ屋さんをはじめとした対象の店舗で対象商品を購入すると、先着で「ぷちきゅあイニシャルステッカー」がもらえるよ♪
10月下旬からはサンスター文具からは『ぷちきゅあ』新アイテムが登場♪
オリジナルアートを使用した日常使いに便利な付箋やファイルなどが多数ラインナップされている。
そして、オリジナル描き下ろしイラストを使用したグッズやノベルティをゲットできるPOP UP ストア『ぷちきゅあ〜Precure Fairies 〜』POP UP SHOP in キャナルシティオーパ by eeoが、10月17日（金）より福岡に登場！
新作グッズや関連アイテムをたっぷり味わえるポップアップもお見逃しなく♪
※「・」は「黒塗りハート」
（C）ぷちきゅあぱーとなーず