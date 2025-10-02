大人が映える“この色”！【ZARA】一点投入で即オシャ見え♡「ボルドー系シューズ」

深みのある色味が大人世代にぴったりのボルドー。いつものコーデに取り入れるだけで季節感が高まり、おしゃれ見えを狙えそうなカラーは、この秋ぜひ取り入れたいところ。【ZARA（ザラ）】では、注目のボルドー系カラーの靴が登場中です。パンプスやスニーカーなど幅広いラインナップで、オンオフ両方活躍してくれる一足が見つかりそう。今回は、おしゃれ度をアップしてくれそうな「ボルドー系シューズ」をご紹介します。

落ち着きカラーで甘さ控えめに

【ZARA】「プラットフォームメリージェーン」\6,590（税込）

ツヤ感のある素材でクラシカルな雰囲気のシューズは、甲の部分のカットデザインがさりげないポイント。ラウンドトゥでほんのり可愛らしい印象ながら、深みのあるボルドーカラーで全体を大人っぽく仕上げています。程よい甘さのあるデザインで、コーディネートに大人可愛い雰囲気をプラスしてくれそうです。

きれいめカジュアルにも馴染む大人スニーカー

【ZARA】「スニーカー」\6,590（税込）

白とのコントラストが効いたデザインが印象的なスニーカーは、コーデのアクセントにもなってくれそう。靴ひもも同じカラーでまとめた落ち着きのあるデザインなので、カジュアルコーデはもちろん、きれいめスタイルにも合わせやすく、大人世代のデイリーコーデに自然と馴染みそうです。足元から季節感を取り入れられ、おしゃれ度もアップしてくれそう。

美脚見えも狙えそうなエレガントハイヒール

【ZARA】「バックルストラップ ハイヒールシューズ」〈ボルドー〉\6,950（税込）

ツヤ感のあるボルドーカラーに、シャープなポインテッドトゥとクロスストラップが映えるパンプス。ヒールは約8cmで、美脚効果も期待できそうなデザインです。かっこよさとエレガントな雰囲気を感じるパンプスは、コーディネートに華やかさをプラス。パーティーや特別なお出かけシーンにも活躍してくれそうな、大人に似合う一足です。

優しげフォルムが映える上品デザイン

【ZARA】「スプリットスエード ストラップ スリングバック」\6,590（税込）

かかとがないデザインで、サンダルのようにスッとはけそうな一足。歩きやすそうなフラットなソールと丸すぎず尖りすぎてないつま先のシルエットが、優しげな雰囲気を演出してくれそうです。スエード素材と甲のストラップのデザインが映えて、大人世代にもぴったりの品の良さ。ちょっと個性を効かせたデザインで、コーデを垢抜けた印象に見せてくれそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N