藤井サチ「QOL上がりました」“会話もできる”快適イヤホンを紹介

藤井サチさんが、自身のYoutubeチャンネルに『藤井サチのwhat's in my bag?』という動画を投稿。バッグの中身を公開する中で、藤井さんが「ノーストレス」と絶賛する“ワイヤレスイヤホン”をピックアップします♪

藤井さんが「これは耳に引っ掛けるだけなんですよ」と紹介してくれた商品がこちら。

◼︎OpenDots ONE

Shokz / OpenDots ONE 税込27,880円（公式サイトより）

オープンイヤーデザインとイヤーカフ式イヤホンを組み合わせた、大胆で未来的なデザインが特徴。

軽量かつコンパクトで、周囲の状況を把握させながらしっかりとフィット。耳にクリップするだけで、お気に入りの曲をシームレスに楽しむことができるイヤホンです。

◼︎快適さに感激

藤井さんは「外の音も程よく聞こえるから、タクシーとか駅とかで人と話す時に、わざわざこうやって取らなくていい」「このまま全然会話ができるのに、音楽はしっかりいい感じに聞こえるからノーストレス」と商品の特徴を説明。

また、「（耳の）中にさ、埋め込む感じのイヤホンだと笑った時にポロっていつも取れちゃう」と、表情筋が動くとイヤホンが取れてしまう耳の形だと話しつつ、「これ出会えてめっちゃQOL上がりました」と教えてくれました！

■動画もチェック

動画では、他にもたくさんの愛用品が紹介されています。ぜひチェックしてみてくださいね。