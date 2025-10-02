『無職の英雄』第2話 少女リリアの母ファラが所属していたギルド
アース・スター エンターテイメントが刊行しているノベル作品が原作のTVアニメ『無職の英雄 〜別にスキルなんか要らなかったんだが〜』。10月8日（水）22：00から放送となる第2話のあらすじと先行カットが公開された。
『無職の英雄 〜別にスキルなんか要らなかったんだが〜』の原作は、九頭七尾による日本のライトノベル。小説投稿サイト『小説家になろう』にて2017年11月15日から2020年5月15日まで連載され、2018年7月よりアース・スターノベルから書籍化されている。
TVアニメ『無職の英雄 〜別にスキルなんか要らなかったんだが〜』はTOKYO MX、BSフジ、AT-Xにて放送。第2話あらすじはこちら。
＜第2話「剣の都市ブレスギア」あらすじ＞
無職認定から五年、アレルは剣士ギルドを求め剣の都市にやってくるも門前払い。そこに現れた少女リリア。彼女の口から出たのは、母ファラが所属していたギルドだった。
＞＞＞第2話先行カットをすべてチェック！（写真11点）
（C）九頭七尾/アース・スター エンターテイメント/無職の英雄製作委員会
