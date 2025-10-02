【ワシントン＝淵上隆悠、田中宏幸】米国で１日、連邦予算の失効に伴う政府機関の一部閉鎖が始まった。

議会上院は当面の政府資金を確保する暫定予算（つなぎ予算）案を改めて採決したが、再び否決された。閉鎖の長期化を避けたいトランプ政権は、野党・民主党が強い州での事業停止を発表し、揺さぶりをかけている。

首都ワシントンでは１日、街のシンボルである「ワシントン記念塔」の入り口に「政府閉鎖により休館」と書かれた紙が貼られた。政府高官が職場を離れるケースも出始めている。閉鎖による影響は現状、限定的だが、長期化すれば経済活動への影響は必至となる。

マイク・ジョンソン下院議長（共和）は１日の記者会見で「閉鎖が長引くほど、痛みは増す」と警告した。

１日に上院（定数１００）で行われた「つなぎ予算案」の採決は３回目となる。前日の２回目と同じ賛成５５、反対４５で、可決に必要な６０票には届かなかった。

今月３日には、４回目の採決が実施される見通しだが、与野党の溝が埋まる気配はない。政府閉鎖の解消に向かうかは不透明な情勢だ。

トランプ政権は民主党への圧力を強めている。ホワイトハウスの行政管理予算局（ＯＭＢ）のボート局長は１日、ニューヨーク市での１８０億ドル（約２兆６０００億円）規模のインフラ事業の中止を発表した。カリフォルニア州など、いずれも民主党が優勢の１６州の環境関連事業費約８０億ドルの打ち切りも宣言した。

トランプ政権は、連邦職員の大量解雇を進める意向も示している。バンス副大統領は１日の記者会見で、「この事態が続けば、（連邦職員の）削減は避けられない。民主党が政権に押しつけた政府閉鎖の現実だ」と語った。