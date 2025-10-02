À®Ä¹ÃÙ¤¤»Ò¤Ø¡Öº£¤Ï²æËý¤ä¡×¡¡¸µ¥×¥í¤«¤é¶â¸À¡Ä¡ÈÂÎ³Ê¾¡Éé¡É¤Î³ØÆ¸Ìîµå¤Ç¡ÖÁ´¤Æ¤Ï·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×
ÁÏÉô11Ç¯ÌÜ¤ÇÁ´¹ñÂç²ñ½é½Ð¾ì¡Ä¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡ÖÌÀÀÐ¥Ü¡¼¥¤¥º¥¸¥å¥Ë¥¢¡×
¡¡¾å¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ëÁª¼ê¤Î°éÀ®²áÄø¤Ë¡¢Á´¹ñÂç²ñ¤È¤¤¤¦¡È¤´Ë«Èþ¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£8·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡È¾®³ØÀ¸¤Î¹Ã»Ò±à¡É¡Ö¹â±ßµÜ»òÇÕ¡¡Âè45²óÁ´ÆüËÜ³ØÆ¸Æð¼°ÌîµåÂç²ñ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤Ë¡¢Ê¼¸ËÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿ÌÀÀÐ¥Ü¡¼¥¤¥º¥¸¥å¥Ë¥¢¡£Áí´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¸µ¶áÅ´¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎäªÍµ¼¡Ïº»á¤Ï¡ÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¾Íè¤É¤³¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¸½¾õ¤ËËþÂ¤µ¤»¤Ê¤¤¥Á¡¼¥àºî¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÀÀÐ¥Ü¡¼¥¤¥º¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÏÁÏÉô11Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢¶¯¹ë¤¬Â·¤¦Ê¼¸ËÂç²ñ¤òÀ©¤·Á´¹ñÂç²ñ½é½Ð¾ì¡£1²óÀï¤Ç¸ÞÀô¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ê¿·³ã¡Ë¤ò7-2¤ÇÇË¤ê¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£Â³¤¯ÂçÎ¶¥Ó¥Ã¥°¥É¥é¥´¥ó¥º¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤È¤Î2²óÀï¤Ç¤ÏÆ±ÅÀ¤Î6²ó¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·ÀËÇÔ¡£½é¤ÎÂçÉñÂæ¤ò·Ð¸³¤·¤¿äªÁí´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌÜÉ¸¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Á´¹ñ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¿·¥Á¡¼¥à·ëÀ®»þ¤«¤é¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÃæ¿´¤ËÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤¬¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤À¤Ã¤¿¡£1¤Ä¤Î¥¢¥¦¥È¤ò³Î¼Â¤Ë¼è¤ë¡¢¾ï¤ËÀè¤òÁÀ¤Ã¤¿ÁöÎÝ¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ¤ÎÎý½¬¤ä»î¹ç¤Ç°Õ¼±¤¹¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÅ°ÄìÅª¤ËËá¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤â¡ØÂÇ¤Æ¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆ±¤¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÇÀþ¤Ï¿å¤â¤Î¤È¤è¤¯¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢ÂÇ¤Æ¤Ê¤¤»þ¤Ç¤â¾¡¤Ä¥Á¡¼¥à¤ò¤É¤¦ºî¤ë¤«¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È100¡ó¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¼éÈ÷¤ÈÁöÎÝ¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¯¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤ë¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯°Õ¼±¤¬¹â¤¤½¸ÃÄ¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¾®³ØÀ¸¤Ï¡Ö¡È¾¡¤Ä¾¡¤Ä¡É¤À¤±¤Ç¤Ï¥À¥á¤Ê¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¾¡¤Ä¤³¤È¤Ï¡¢Æü¡¹ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡ÈÀ®¸ùÂÎ¸³¡É¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤¿¤À¡¢äªÁí´ÆÆÄ¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¾®³ØÀ¸¤Ê¤éÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤¬ÃÙ¤¤»Ò¤â¤¤¤ë¡£º£¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ø²æËý¤ä¤Ç¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ³Ø¤ä¹â¹»¤Ç°ìµ¤¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ëÁª¼ê¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£¾®³ØÀ¸¤ÇÁ´¤Æ¤¬·è¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤Î»þ´ü¤Ï¡ÈÂÎ³Ê¡É¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£¤¿¤À¡¢¾®³ØÀ¸¤äÃæ³Ø»þÂå¤ËÁû¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤¬¡¢¸å¤ËÌ¾Á°¤òÊ¹¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤É¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¹â¹»¡¢Âç³Ø¡¢¥×¥í¤ÇÌîµå¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï²¿¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢ËÍ¤¿¤Á¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£Áá½Ï·¿¤âÈÕ½Ï·¿¤â¡¢¤¤¤«¤Ë¾å¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç³èÌö¤µ¤»¤ë¤«¤¬»ØÆ³¼Ô¤ÎÌòÌÜ¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¾®³ØÀ¸¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Á´°÷¤¬Á´°÷¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Îã¤¨¤Ðº£¡¢Êä·ç¤Î»Ò¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ø¤½¤ì¤Ï·¯¤Î¾¡¤Á¤À¤È»×¤¦¤è¡Ù¤È¡£º£¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¸Ä¡¹¤¬»×¤¤ÉÁ¤¯ºÇ½ªÅª¤ÊÌ´¤Ï¤É¤³¤Ê¤Î¤«¡£µÕ¤Ëº£¡¢NPB¥¸¥å¥Ë¥¢¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ï¡Ø²¶¤Ï¤Ç¤¤ë¡ª¡¡¤Ã¤Æ¶»¤òÄ¥¤ë¤Î¤Ï°ã¤¦¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¾®³ØÀ¸¤Ï¡È¾¡¤Ä¾¡¤Ä¡É¤À¤±¤Ç¤Ï¥À¥á¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ³Ø¡¢¹â¹»¡¢Âç³Ø¤È¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Û¤É¾¡¤Ä¤³¤È¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¡Ø¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Ù¤È¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡äªÁí´ÆÆÄ¤Ï11Ç¯Ì³¤á¤¿¾®³ØÀ¸¤Î»ØÆ³¤òÎ¥¤ì¡¢º£¸å¤Ï·»Äï¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ³Ø¹Å¼°¡ÖÌÀÀÐ¥Ü¡¼¥¤¥º¡×¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë²ó¤ë¡£¡Ö¾®³ØÀ¸¡¢Ãæ³ØÀ¸¤ÏÂÎ¤â¿´¤â°ìÈÖÀ®Ä¹¤¹¤ë»þ´ü¡£¼¡¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë·Ò¤¬¤ë¤è¤¦»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£Æð¼°¤«¤é¹Å¼°¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡×°éÀ®Êý¿Ë¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¡Ê¶¶ËÜ·ò¸ã / Kengo Hashimoto¡Ë