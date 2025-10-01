また値上げの秋となりそうです。



民間の調査会社によりますと、10月1日から約3000品目以上の食品が値上げとなる見込みです。

■3000品目以上値上げ

（買い物客）

「年金やけん、こたえる」

「やっぱり減る量はいつもと比べたらちょこっと、要るものだけを買いに来ているけど、まとめ買いができない」

「値上げしてくれん方がいい」

「今買いに来たんやけど（値上げ前のものを）たくさん買って」

「それが切れたらもうしょうがないので（値上げ商品も）買います」

■200円超のペットボトルも

10月から、炭酸飲料をはじめお茶やジュース類など、ほぼすべてのペットボトル飲料が店頭価格で10円程度値上がりし、大きなサイズのペットボトル飲料も店頭価格で20円ほど値上がりして、1本200円を超えるものもあります。



民間の調査会社によりますと、10月の飲食料品の値上げは、半年ぶりに3000品目を超えると見込まれていて、なかでも飲料類は2262品目にのぼるということです。



ペットボトル飲料以外の飲み物では、缶コーヒーや日本酒なども値上げに。



そのほか、パックご飯や切り餅、スナック菓子なども値上がりするということです。



続く値上がりについて、徳島経済研究所の里正彦専務理事に要因を聞きました。

■値上げの要因は？

（徳島経済研究所・里正彦 専務理事）

「この物価上昇っていうのは、まず輸入物価の上昇から始まって、それが段々と国内要因に変わってきている」

「具体的にいうと、仕入れ価格の上昇プラス人件費の上がり、あと物流費の上りっていうのが影響して」

「今回の値上がりになっていると考えている」



今後の値動きに関しては。



（徳島経済研究所・里正彦 専務理事）

「今後は輸入物価に関しては落ち着いているので、価格上昇は今までよりはゆっくりになる」

「ただ、止まらないでしょうし、前に戻ることもないので、賃金の上昇がそれに追いつくかどうかってところが大事です」

■値上げのほかにも生活直撃

（豊成アナウンサー）

「このほか、きょう10月から変わるものがります、こちらで詳しく解説します」

（豊成アナウンサー）

「まず『高齢者の医療費負担軽減措置撤廃』についてです」

（豊成アナウンサー）

「75歳以上の高齢者の一部で、外来で支払う医療費の自己負担額が引き上げられます」

「対象は、2022年10月に窓口負担を1割から2割に引き上げられた年収200万円以上の単身世帯や」

「年収320万円以上の2人以上の複数世帯です」



（森本アナウンサー）

「これまで上限3000円でしたよね」

（豊成アナウンサー）

「そうです、これまで1か月の負担額が最大3000円だった配慮措置が終了し、原則2割負担となります」



（森本アナウンサー）

「つづいてはこちら」

（森本アナウンサー）

「『柔軟な働き方を義務化』です」

「具体的には子育てのための、柔軟な働き方の整備が企業に義務付けられます」

（森本アナウンサー）

「具体的にはフレックスタイム制やテレワーク制度の導入」

「仕事場に保育施設を設置、年10日以上取得できる『養育両立支援休暇』の新設、原則6時間の短時間勤務制度です」

（森本アナウンサー）

「企業は、この5つのうち2つ以上の対応が義務づけられ」

「労働者は子どもが3歳から小学校に入るまでの間、企業が対応した制度を利用できます」

「ここまで、きょうから変わることをお伝えしました」