この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「知らないと危険 子宮脱！」と題した動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が子宮脱について語った。動画の中で片岡氏は、骨盤底筋によって子宮が正しい位置に保たれていること、しかし現代人には筋力低下や血行不良、加齢などによって骨盤底筋が緩み、本来ならお腹の中にあるはずの子宮が外に出てしまう「子宮脱」に悩む人が増えていると指摘。「これはとても危険なので、そうならないためにも、動画を保存をしておいてくださいね」と注意を呼びかけた。



片岡氏は「子宮脱の方っていうのは、自分では治せないと思っているかもしれませんが、そもそも子宮脱にならないようにするっていうことは自分たちでもできるんです」と語り、自分で予防できる方法を動画で紹介した。予防法として「骨盤底筋をしっかりと鍛えること」を強調し、「まずは座るときにしっかりと内股を閉じる」「立ったり座ったりっていうのをしっかりと日常生活に取り入れる」「スクワットをしてみる」などの実践方法について説明。「そういったことでも骨盤底筋はしっかりと鍛えられるようにもなっていきます」とし、自分でできる方法や短期間で強化したい場合のおすすめ法をコメント欄で解説したと話した。



最後に片岡氏は「今すぐに短期間で骨盤底筋をしっかりと鍛えたいという方はおすすめの方法もコメント欄に書いておきますので、ぜひ参考にしてください」と動画を締めくくっている。