この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「保存版！猫背巻き方解消！たった30日で改善できる」というタイトルで、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が自身のYouTube動画で、巻き肩や猫背に悩む視聴者に向けて効果的な自宅エクササイズ法を解説した。動画の冒頭で片岡氏は「背骨をしっかりと動かしていないのが巻き肩や猫背の主な原因」と断言。背骨や肩甲骨周りの筋肉の重要性について丁寧に説明し、「今日お伝えすることを、毎日30日くらいやってもらうだけで、満ち返るラインになっていきます」と力を込めた。



エクササイズのポイントは、肩甲骨と背骨を意識的に動かすこと。片岡氏は「呼吸をしっかりしながら動かすと、猫背と巻き肩が早く解消される」と実践形式で指導。「やってみて、呼吸がしやすいなーって感じたら効果が出ている証拠」としたうえで、「無理してやる必要性はありません。痛くない範囲で必ずやってくださいね」と、視聴者の安全にも気を配る姿勢を示した。



ストレッチの際には「お腹はしっかり入れて、胸を体幹から離すようにしてストレッチします」「深呼吸で伸ばしていくのがおすすめです。反動はつけずに」と、正しい姿勢への意識を繰り返し強調。さらに「腕を大きく動かすことで、肩周りがしっかりスッキリします」と太鼓判を押した。



動画の最後には「これだけでも肩開いたよっていう方多いかと思います。これを30日間やってもらうだけで巻き肩・猫背解消できるので、ぜひ一緒にやってみましょう」と呼びかけ、「一緒に綺麗にも元気にもなっていきましょう」と視聴者にエールを送って締めくくった。