¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ï£²£¸Æü¡¢¡Ö£Ê£ÒÀ¾ÆüËÜ¥°¥ë¡¼¥×£ð£ò£å£ú£å£î£ô£ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ÈÎ¹Î©¤Á¤Îº×Åµ¡Á£Ô£è£á£î£ë¡¡£ù£ï£õ¡¡£æ£ï£ò¡¡£á£ì£ì¡Ä¡Á¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¡¢²ñ¾ìÆâ¤Ç¡ÖÀ¤³¦¤Î¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯Å¸¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ËüÇî¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤È¤Ê¤ë£±£°·î£±£²¡Á£±£³Æü¤Ë¥®¥ã¥é¥ê¡¼£×£Å£Ó£Ô¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò»Ï¤á¡¢ËüÇî´Ø·¸¼Ô¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤ä´¶À¤ò¤¤¤«¤·¤Æ¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ò¥Ú¥¤¥ó¥È¡£¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤ä¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÉ½¸½¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Î¿ô¡¹¤ò²ñ¾ì¤Ë¤ÆÅ¸¼¨¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿£±£°·î£±¡Á£¹Æü¤Ë¤Ï£Ê£ÒÂçºå±Ø£±³¬Î¹Î©¤Á¤Î¹¾ì¤Ç¤âÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£