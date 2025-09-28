「淡々と生きることができる人」の特徴・ベスト1とは何か。

次々と新たなビジネスを仕掛ける稀代の起業家、佐藤航陽氏。「これからどう生きるか？」を徹底的に考察した超・期待作『ゆるストイック』を上梓した。これからの生き方として重要なキーワードは、「ストイック」と「ゆるさ」。令和のヒーローたち（大谷翔平、井上尚弥、藤井聡太…）は、なぜストイックに自分に向き合い続けるのか。『ゆるストイック』では、「どのように日常を過ごしていくべきか」を言語化し、誰でもできるプロセスとしてみなさんに共有する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

社会の価値観は移ろいやすい

社会の価値観や流行は常に変化します。

そのなかで「自分はどう行動すべきか」と迷う人は少なくありません。

そんな時代に有効なのが「自分ルールで生きる」という発想です。

他人の基準に振り回されず、自分なりの規律を設定して黙々と積み上げる。

この姿勢こそが、持続可能な成長を生む鍵となります。

コロナ禍以降、社会の価値観は大きく揺れ動きました。

「無理をしない生き方」が称賛されたかと思えば、再びスキルアップや競争が重視される風潮も戻ってきています。

こうした変化に一喜一憂していては、自分の行動が安定しません。

外部の基準に依存する限り、方向性を見失いやすいのです。

自分に課す小さな規律

「自分ルール」とは、大きな目標を声高に掲げることではありません。

むしろ、日々の生活の中に小さな規律を設けることです。

例えば、「毎日30分は読書する」「週に2回は運動する」といったシンプルなものでも構いません。

重要なのは、他人に誇示するためではなく、自分の成長のために静かに続けることです。

小さな積み重ねが、長期的な差を生みます。

他人に強制しない柔軟さ

従来のストイックさは、周囲に対して「自分もこれだけやっているのだから、あなたもやるべきだ」という態度に陥りがちでした。

しかし、自分ルールの本質は他人への強制ではありません。

他人は他人、自分は自分という線引きを尊重しながら、自分の規律だけを守る。

これが「ゆるストイック」における重要なポイントです。

社会の価値観が揺れ動く時代にこそ、「自分ルールで生きる」ことが安定をもたらします。

他人に左右されず、自分にとって必要な規律を淡々と積み上げる。

その姿勢は小さく見えても、長期的には大きな成果をもたらします。

他人に強制せず、自分のペースを守る。これが「ゆるストイック」の核心です。

私たちもまた、自分ルールを持ち、ゆるストイックに生きましょう。