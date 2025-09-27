杉浦太陽、妻・辻希美も大好きな“オリジナル”の手作りパスタ披露「めちゃ美味しそう」「盛り付けもオシャレすぎる」 レシピも紹介
5児の父でタレントの杉浦太陽（44）が24日、自身のYouTubeチャンネルを更新。8月に取得した育休中に“ヘビロテ”で作り、妻でタレントの辻希美（38）も大絶賛していたというオリジナル料理「生ハムとトマトの冷製パスタ」の作り方を紹介した。
【写真】「めちゃ美味しそう」妻・辻希美も“どハマり”した『生ハムとトマトの冷製パスタ』披露の杉浦太陽
以前からパスタ料理は得意だったと自負する杉浦。バーっと作ったオリジナルの1品だが、これに辻が「どハマり」したといい、育休中は何度もこのパスタを作ったという。
「妊婦さんって生ものダメじゃないですか？だから出産の後に『やっと生ハムが食べられる』っていう喜びもプラスアルファあったと思うんですけど、おいしいです。これは自信作なので、ぜひ皆 さんにも作っていただきたいなと思って紹介したいと思います」と話し、実際に作る様子を見せながら材料や工程を説明した。
動画では、トマトを切った際に出た汁も使う（うま味となるため）、生ハムは1枚ずつバラしてから切る（パスタに混ぜやすくするため）など、ポイントを話しながら調理。材料については、味と香りの決め手になるスイートバジルの使用は「絶対必須です」と熱弁した。
出来上がったパスタを、高さを出して彩りよく盛り付けたら完成。なお、盛り付ける皿も事前に冷やしておくこともポイントの1つだという。
自ら作ったパスタを実食し「いや〜おいしいよ。キンキンに冷えてる感じで」と杉浦。「これやっぱ絶対バジルがいる。バジルがあるなしで品が出るんだよね」「生ハムの塩気も最高です」と満足げにコメントしていた。
コメント欄には「めちゃ美味しそう」「盛り付けもオシャレすぎる」「素晴らしいパスタ さすがです！」「辻ちゃんのお気に入り冷製パスタ 早く動画で紹介してほしいって思ってたから嬉しい」「さっそく作りました〜！」「手際もよくて本当にいつも作ってあげてるんだなーって思いました」「こんなパスタ作ってくれる旦那＆父がいる家族はとっっっても幸せだね」など、さまざまな反響が寄せられている。
杉浦と辻は、2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ・17）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・14）、13年3月に次男・昊空さん（そら・12）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・6）、今年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。
【写真】「めちゃ美味しそう」妻・辻希美も“どハマり”した『生ハムとトマトの冷製パスタ』披露の杉浦太陽
以前からパスタ料理は得意だったと自負する杉浦。バーっと作ったオリジナルの1品だが、これに辻が「どハマり」したといい、育休中は何度もこのパスタを作ったという。
動画では、トマトを切った際に出た汁も使う（うま味となるため）、生ハムは1枚ずつバラしてから切る（パスタに混ぜやすくするため）など、ポイントを話しながら調理。材料については、味と香りの決め手になるスイートバジルの使用は「絶対必須です」と熱弁した。
出来上がったパスタを、高さを出して彩りよく盛り付けたら完成。なお、盛り付ける皿も事前に冷やしておくこともポイントの1つだという。
自ら作ったパスタを実食し「いや〜おいしいよ。キンキンに冷えてる感じで」と杉浦。「これやっぱ絶対バジルがいる。バジルがあるなしで品が出るんだよね」「生ハムの塩気も最高です」と満足げにコメントしていた。
コメント欄には「めちゃ美味しそう」「盛り付けもオシャレすぎる」「素晴らしいパスタ さすがです！」「辻ちゃんのお気に入り冷製パスタ 早く動画で紹介してほしいって思ってたから嬉しい」「さっそく作りました〜！」「手際もよくて本当にいつも作ってあげてるんだなーって思いました」「こんなパスタ作ってくれる旦那＆父がいる家族はとっっっても幸せだね」など、さまざまな反響が寄せられている。
杉浦と辻は、2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ・17）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・14）、13年3月に次男・昊空さん（そら・12）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・6）、今年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。