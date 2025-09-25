【サンリオ】トレンドデザイン満載☆HOMEGAMEコラボ「Tシャツコレクション」
サンリオキャラクターズとアパレルショップ「HOMEGAME」がコラボレーション！ トレンド感たっぷりのキュートなTシャツコレクションが新登場する。
☆サンリオとHOMEGAMEのコラボTシャツ（写真25点）＞＞＞
東京・原宿を拠点にスタートしたヘッドウェア、スニーカー、アパレルなどを取り揃えるコンセプトセレクトショップ「HOMEGAME」と、世界中から愛されつづけているサンリオキャラクターたちの中から、ハローキティ、マイメロディ、クロミとコラボレーションしたTシャツコレクションが登場する。
「HELLO KITTY UNIFORM TEE」「MY MELODY UNIFORM TEE」「KUROMI UNIFORM TEE」は、各国の球団のグッズを取り扱っているHOMEGAMEに因んで、70年代の復刻した「ハローキティ」、今年50周年をむかえた「マイメロディ」、今年20周年を迎えた「クロミ」が、それぞれ野球のユニフォームを着ているグラフィックを大きく背面にプリントした存在感抜群の1着。
「HELLO KITTY HG COLOR TEE」「MY MELODY HG COLOR TEE」「KUROMI HG COLOR TEE」は、70年代の復刻「ハローキティ」、今年50周年をむかえた「マイメロディ」、今年20周年を迎えた「クロミ」が、それぞれがフロントにデザインされており、HOMEGAMEのブランドカラーである「オレンジ」「グリーン」でカラーリング。コラボレーションならではのデザインに仕上がっている。
「MYMELODY KUROMI TEE」は互いに影響を与え合う「自称ライバル」として知られるマイメロディとクロミのふたりをデザイン。
共にアニバーサリーイヤーを迎えるふたりが、お互いのイメージカラーをチェンジ！ オリジナルなグラフィックをお楽しいいただける。
そしてトレンドのクロップドTシャツも登場。
「HELLO KITTY CROPPED TEE（BLACK）」「MY MELODY CROPPED TEE（PINK）」「KUROMI CROPPED TEE（BLUE）」は、袖や丈感にこだわり抜いたHOMEGAMEオリジナルのボディを使用。Y2Kファッションを彷彿とさせるシルエットに、首元と袖はパイピング仕様なのがポイントだ。
