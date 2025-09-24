【ミッフィー】「merry jenny」との人気コラボにナインチェデザインが初登場！
「merry jenny（メリージェニー）」の「ミッフィー」コラボレーションより、70周年を記念した今年だけの特別なアイテムが9月24日（水）から予約販売が開始された。
＞＞＞ナインチェデザインコレクションをチェック！（写真9点）
ミッフィーは小さなうさぎの女の子。オランダの絵本作家・グラフィックデザイナーのディック・ブルーナが描いた絵本の主人公。正直で純真で勇気があり、いつも新しいことに興味津々なミッフィーと、家族やおともだちが繰り広げるあたたかい物語は、世界中の人々に愛され続けている。
1955年、ミッフィーの初めての絵本『nijntje（ナインチェ）』がオランダで出版。「ナインチェ」はオランダ語で「うさちゃん」といった意味。今年2025年はミッフィー誕生70周年となる。
アニバーサリーイヤーを記念し「ナインチェ」のイラストを使用したコラボレーションアイテムが登場。ふわふわぬいぐるみモチーフをたっぷりと使用した愛らしさあふれる特別なコレクションだ。
「もこもこナインチェスウェット」は、ナインチェを ”どーん” とあしらったスウェットトップス。
人気のもこもこトートシリーズから登場するのは「もこもこナインチェfamily bag」。ナインチェと、なんとナインチェのおとうさんとおかあさんの仲良くならんだお顔がスペシャルでcuteなitem。
「もこもこナインチェミニトート」は、ほっこり柔らかな印象のキルトミニbagに、ナインチェが並んだ可愛く楽しいitem。サブbagとしてもおすすめのサイズ感。
ナインチェのぬいぐるみをそのままbagにしたような「もこもこナインチェbag」は、ぎゅっと抱きしめたくなるitem。ショルダーチェーンは取り外し可能で、ハンドbagとしても活躍してくれそう。
もこもこのナインチェを、そのままスマホグリップにした「もこもこナインチェスマホグリップ」は、ぺたっと貼れば、いつでも一緒。
ふわふわの質感に心ときめく、70周年を記念ナインチェデザインコレクションを堪能しよう。
