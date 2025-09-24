【らんま1／2】水曜日のカンパネラによるOPテーマのノンクレジット映像を公開！
TVアニメ『らんま1／2』第2期ノンクレジットオープニング映像が公開。さらに、10月4日（土）に開催を予定しているイベント『TVアニメ「らんま1／2」第2期特別先行上映会＆トークショー！！』のYouTube、Xでの無料生配信が決定した。
『うる星やつら』『めぞん一刻』『犬夜叉』『境界のRINNE』『MAO』などの代表作をもつ、高橋留美子による漫画『らんま1／2』が完全新作的アニメ化！
『らんま1／2』は『週刊少年サンデー』にて1987年36号〜1996年12号で連載され、現在もなお絶大な人気を誇る漫画作品。
物語は中国で修行していた父・早乙女玄馬とその息子・乱馬が天道家にやってくることになるが、しかし、そこに現れたのは巨大なパンダとかわいい女の子！？
乱馬は中国での修行の末、水をかぶると女に、お湯をかぶると男に戻るという、不思議な体質になっていたのだった。
乱馬たちが周囲の個性豊かな人々を巻き込み、泣いて笑って時々恋したりする、今なお全く色あせない、天下無敵の格闘ラブコメディー。
2024年10月より、完全新作的アニメとしてTVアニメ『らんま1／2』の放送がスタート。キャストが続投することも含めて大きな話題となり、放送前から現在に至るまで盛り上がりを見せている。
その続編にあたるTVアニメ『らんま1／2』第2期は、2025年10月4日より日本テレビにて毎週土曜日24：55〜放送スタート！ 日本テレビ系にて順次全国放送、放送直後よりNetflixにて独占配信を予定している。
このたび、TVアニメ『らんま1／2』第2期ノンクレジットオープニング映像が公開された。
水曜日のカンパネラによるOPテーマ『ウォーアイニー』をTVサイズで聴くことができ、楽曲にあわせて展開されるアニメ映像を楽しむことができる。
映像では、本作の個性的なキャラクターが大集合となっており、第2期から登場する新キャラクターであるムース、久遠寺右京、八宝斉、コロン、五寸釘光も登場している。
なお、同日18：00からは水曜日のカンパネラ『ウォーアイニー』のMVも公開に。
公開されたミュージックビデオは、詩羽とダンサーによるエネルギッシュなパフォーマンスを中心に、ドローン撮影による疾走感あふれる映像で構成。空に浮かぶ巨大な龍や、CGで表現された詩羽自身の姿、歌詞に登場する中華料理や麻雀牌が次々と出現するなど、ユーモラスかつ迫力あるビジュアルが展開され、詩羽とダンサーのバトルシーンはゲームを想起させるHPゲージが表示される演出により、臨場感と遊び心が一層際立っている。
さらに、真っ暗な場面からランタンの赤い光が一気に広がる印象的なカットや、埼玉県・聖天宮で撮影された壮麗な建築美とCGマッチムーブを組み合わせた幻想的な映像も見どころだ。
さらに、10月4日（土）に開催を予定しているイベント『TVアニメ「らんま1／2」第2期特別先行上映会＆トークショー！！』について、チケット即完を受けてYouTube、Xでの無料生配信が決定した。
対象は17：30開演予定の「夜の部」で、トークパートのうち一部分のみがライブ配信される。
TVアニメ『らんま1／2』第2期は10月4日（土）より放送開始。お楽しみに。
（C）高橋留美子・小学館／「らんま1/2」製作委員会
