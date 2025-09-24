この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで『暗号資産で資産2,000万円が勝ち組な理由！投資初心者や貧困層は知ることができない投資戦略について解説！』と題した動画で、シンガポール・香港のプロ投資家資格に焦点を当て、「本当にアクティブな投資家の人であれば、手続きとかも最短でできるっていうところをメリットに感じて、香港で超プロ投資家を狙う」と語り、富裕層向け投資の知られざる世界を明かした。



動画冒頭で宮脇氏は、来訪したシンガポール・マレーシアでの視察エピソードを披露。現地では「プライベートバンクやヘッジファンドの視察も行い、不動産のみならず多様な資産運用を模索している」と話し、オルタナティブ投資やファンド投資の最前線に触れている現状を伝えた。



プロ投資家制度について、宮脇氏は「日本よりも基準を満たすのが簡単な国もあり、特別な投資案件にアクセスできるのが大きな魅力」と語る。シンガポールでは、過去12ヶ月の収入や純資産2億2,800万円以上といった明確な基準のうち一つを満たすことで、自己申告の上で適格投資家になれる仕組みを丁寧に解説。「日本とは根本的に制度が違い、海外のプロ投資家だけが触れられる案件が多数存在する」と、知られざる富裕層向け投資の現実を明かした。



一方、香港のプロ投資家制度については「年収ではなく1億5,000万円以上のポートフォリオを要求され、プロ投資家の中にもレベル分けがある」点を説明。さらに2023年設立のSPI（ソフィスティケイテッド・プロフェッショナル・インベスター）について、「投資のファストパス的な制度で、超大口投資家や金融の玄人向け」「手続きも最短、条件も最難だが、その分、最も大きなリターンや希少な案件にも素早くアクセスできる特権だ」と熱弁した。



ただ、その裏には「資格を得れば誰も守ってくれない。自分で投資のリスク判断やデューデリジェンス能力が必須。自己責任の世界」と、プロ投資家であることの怖さも包み隠さず告白。さらに「プロ向け案件は説明義務も省かれ、銀行や証券会社のアドバイスも限定的。自分自身で全責任を負うシビアな立場」だと投資の実態を正直に語った。



最後に、各地で申請を補助するEAMの重要性にも言及。「適格なプロ投資家の条件を満たした上で、実績のあるEAMと連携すれば、より有利な手数料や複数銀行の横断的メリットも享受できる」とした上で、「紹介も可能だが、資産設計コミュニティ優先のため、一般の問い合わせは順番待ち。スピード重視なら当コミュニティへ」と独自の支援体制も紹介し、動画を締めくくった。