平成キャラ大集合☆「たれぱんだ」「にゃんにゃんにゃんこ」「アフロ犬」「こげぱん」
しまむらグループのシャンブルにて、懐かしの平成キャラクターたちのグッズが大集合！ 「たれぱんだ」「にゃんにゃんにゃんこ」のほか、「アフロ犬」や「こげぱん」たちもやってくる。
今日もよくたれている「たれぱんだ」、こげてしまったためにやさぐれてしまったぱん「こげぱん」。
アフロと似た形のものに寄っていっては、いろいろなものに変身しちゃう「アフロ犬」、一見ふつうのにゃんこに見えますが実はものマネが得意な「にゃんにゃんにゃんこ」。
サンエックスの平成を彩った人気キャラクターが、しまむらグループのシャンブルに大集合！
9月23日から、シャンブルにて「たれぱんだ」「にゃんにゃんにゃんこ」のショルダーバッグやルームウェア、ポーチなどのアパレルや雑貨がリリース。
「アフロ犬」「こげぱん」についても、シールやシールバインダーなどのステーショナリーなどの雑貨類が続々とラインナップされる。
平成レトログッズが勢揃いするこのラインナップ、懐かしいと感じる方だけでなく、「たれぱんだ」たちが初見の方も平成感溢れるキャラクターたちに新鮮な味わいをもってグッズ集めを楽しめるハズ♪
普段遣いできるアイテムが目白押しなので、気軽に手にとって平成レトロなキャラクターたちの味わいを楽しんでみてね。
（C）2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
