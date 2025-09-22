メジャー3球団目のドジャースでは先発1試合のみ

ドジャースでマイナー降格となっていたチャッキー・ロビンソン捕手を、ブレーブスがウェーバーで獲得したことが分かった。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のブレーブス番デビッド・オブライエン記者が21日（日本時間22日）に伝えた。

ロビンソンは、ウィル・スミス捕手とダルトン・ラッシング捕手の負傷離脱に伴い6日（同7日）にメジャー昇格。4日（同5日）に先にメジャー契約をしていたベン・ロートベット捕手の後を追うようにマイナーから合流し、捕手陣としての立ち位置は4番手だった。8日（同9日）に1度降格したが、13日（同14日）に再び昇格していた。しかし、16日（同17日）にラッシングが負傷者リスト（IL）から復帰したことに伴い、再び降格となっていた。

30歳のロビンソンは2022年にレッズで25試合、2024年にホワイトソックスで26試合に出場。今季は5月終盤にエンゼルスからDFA（40人枠を外す措置）となり、ウェーバーでドジャースが獲得していた。ドジャースでは15日（同16日）のフィリーズ戦でスタメン出場し、1打数無安打。僅か1試合のみのチャンスを生かしきれなかった。

ドジャースは10年1億4000万ドル（約207億500万円）の契約を結ぶ正捕手のスミスが、右手の負傷で13日（同14日）にIL入り。現在は負傷明けラッシングとベン・ロートベット捕手が起用されている。（Full-Count編集部）