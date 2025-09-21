【シル活】ティーパーティモチーフの赤ちゃんたちがめちゃカワ！
「ティーパーティ」をモチーフにしたシルバニアファミリーの新商品『どきどきコレクション-赤ちゃんティータイム-』が、シルバニアファミリー公式オンラインショップで発売。10月9日（木）から予約を開始、10月18日（土）に販売開始される。
『シルバニアファミリー』は、緑ゆたかな森の中で、動物のキャラクターたちがおくる、やさしく夢あふれる暮らしを表現したドールハウスシリーズ。
1985年の発売以来、人形、お家、家具、お店など、かわいらしさとディテールにこだわったデザインで、年齢・性別を越えて世界80以上の国と地域で愛されてきた。
3DCGアニメーションもシリーズ化され、世界で配信中。2023年にはシリーズ初の映画が公開された。今年2025年には40周年を迎え、40周年を記念した『シルバニアファミリー展40th』が全国を巡回している。
そんな『シルバニアファミリー』より、ティーパーティをイメージしたコスチュームを着た赤ちゃんのお人形コレクションが登場。ティーカップやスイーツをまとった赤ちゃんたちがめちゃかわいいアイテムだ。
ラインナップは、シカの赤ちゃん（ティーカップの衣装）、フェネックの赤ちゃん（いちごケーキの衣装）、キリンの赤ちゃん（紅茶缶の衣装）、コアラの赤ちゃん（ブルーベリーケーキの衣装）、ゾウの赤ちゃん（ティーポットの衣装）、シカの赤ちゃん(カップケーキの衣装）の全6種で、何が入っているかは開けてみてのお楽しみ。
別売りの『どきどきフレンズ -ティータイム-』と一緒に遊ぶと、より素敵なティーパーティ遊びを楽しめそうだ。
＞＞＞どきどきコレクション-赤ちゃんティータイム-をチェック！（写真5点）
（C） EPOCH
『シルバニアファミリー』は、緑ゆたかな森の中で、動物のキャラクターたちがおくる、やさしく夢あふれる暮らしを表現したドールハウスシリーズ。
1985年の発売以来、人形、お家、家具、お店など、かわいらしさとディテールにこだわったデザインで、年齢・性別を越えて世界80以上の国と地域で愛されてきた。
3DCGアニメーションもシリーズ化され、世界で配信中。2023年にはシリーズ初の映画が公開された。今年2025年には40周年を迎え、40周年を記念した『シルバニアファミリー展40th』が全国を巡回している。
ラインナップは、シカの赤ちゃん（ティーカップの衣装）、フェネックの赤ちゃん（いちごケーキの衣装）、キリンの赤ちゃん（紅茶缶の衣装）、コアラの赤ちゃん（ブルーベリーケーキの衣装）、ゾウの赤ちゃん（ティーポットの衣装）、シカの赤ちゃん(カップケーキの衣装）の全6種で、何が入っているかは開けてみてのお楽しみ。
別売りの『どきどきフレンズ -ティータイム-』と一緒に遊ぶと、より素敵なティーパーティ遊びを楽しめそうだ。
＞＞＞どきどきコレクション-赤ちゃんティータイム-をチェック！（写真5点）
（C） EPOCH