【神保町漫譚Curry】あだち充公認・『タッチ』でおなじみ「COFFEE南風」青春カレーをご自宅で
漫画の世界観そのままに「カレー」をご自宅で味わうプロジェクト「神保町漫譚Curry」第一弾に、名作『タッチ』の舞台となったあの喫茶店のカレーがやってくる！
小学館公式通販「LIFETUNES MALL」にて、漫画の世界観をイメージしたオリジナルカレーシリーズ「神保町漫譚Curry」がスタート！
本企画第一弾として、漫画家・あだち充の代表作『タッチ』に登場する喫茶店「COFFEE南風」をイメージしたレトルトカレーと、カレー皿やグラスなど食卓を彩る関連グッズが新登場した。
このたびリリースされるのは、「あだち充画業55周年記念 青春の喫茶店カレー」、「あだち充画業55周年記念 カレー皿」、「あだち充画業55周年記念 ガラスコップ」、「あだち充画業55周年記念 コースターセット」の4商品。
「あだち充画業55周年記念 青春の喫茶店カレー」は、あだち充公認の王道の喫茶店カレーの味を追求したこだわりのレトルトカレー。
カレーソースは、ソテーした玉ねぎをベースに、りんご・はちみつ・バナナなどの甘味と厳選したスパイスをバランス良く配合。牛肉・じゃがいも・人参を食べ応えのあるサイズで入っている。
スッキリとしたスパイスの香り、野菜の甘味とコクのある味わいに加え、メインの具材には国産の材料を使用するなど、喫茶店カレー王道の味に仕上がっている。
『タッチ』連載当時（1980年代)のレトロなテイストのパッケージデザインが採用されており、裏面にはカレー好きとして知られるあだち充の直筆コメントも。
さらに、連載当時の扉絵やカラーイラストから厳選された名場面10種がデザインされたブロマイドがランダムで1枚封入されている。
「あだち充画業55周年記念 カレー皿」は、皿の側面に「COFFEE南風」のロゴ、底には喫茶店の扉をアイコンのようにデザイン。
シンプルながらもカレーが食べやすいふちのカーブ形状など、機能性にもこだわられており、食卓を「COFFEE 南風」風に彩ることができる。
「あだち充画業55周年記念 ガラスコップ」は『タッチ』のヒロイン・浅倉南のほほえみを柔らかな色合いでデザイン。約400mlの容量で日常使いにぴったりのサイズ感だ。
「あだち充画業55周年記念 コースターセット」はあだち充作品『タッチ』『みゆき』『H2』『クロスゲーム』『陽当たり良好！』に登場する喫茶店のロゴがあしらわれた、それぞれの個性が光る5枚セット。
素材には一般的な喫茶店のコースターに使われているコースター専用紙を採用し、触れた時のリアルな質感にもこだわられている。
「少年サンデープレミアムSHOP」のほか、「あだち充画業55周年記念ポップアップショップ」でもお取り扱いされるのでぜひチェックしてみてね！
（C）あだち充／小学館
（C）あだち充／小学館