『彼女、お借りします』第5期2026年開始！ キャラデザ・平山寛菜イラストお披露目♪
2026年より放送がスタートする新作アニメ『彼女、お借りします』第5期のキャラクターデザインを務める平山寛菜によるイラストが到着！
現在第4期までが放送されている、TVアニメ『彼女、お借りします』（原作：宮島礼吏／講談社『週刊少年マガジン』連載）。
2020年7月よりアニメ第1期が放送されるとヒロインたちの可愛さが瞬く間に話題となり、2022年7月からはアニメ第2期、2023年7月からはアニメ第3期、そして2025年7月にはアニメ第4期が放送・配信されている大人気シリーズ。
清楚可憐な ”レンタル” 彼女（レンカノ）・水原千鶴のことを家族にも友人にも ”本当” の彼女だと紹介してしまったダメダメ大学生・木ノ下和也が、次第に千鶴へ ”本物” の想いを募らせていく、ラブコメディ。
現在TVアニメ公式Xはフォロワー36万人、原作漫画は世界累計発行部数1400万部を突破している。
既報にて、第4期は分割2クールでハワイアンズ編が描かれることが発表されていた本作。このたび、TVアニメ『彼女、お借りします』第5期（ハワイアンズ編2クール目）が、2026年放送となることが発表された。
さらに、キャラクターデザインを務める平山寛菜による描き下ろしの第5期イラストが公開に！
ハワイアンズ編にちなんだ服装の和也と千鶴が並んでおり、その周囲にはデフォルメ化された七海麻美、更科瑠夏、桜沢墨、八重森みにの姿も描かれている。
また、9月20日（土）正午より『彼女、お借りします』第1期〜第3期のサウンドトラックが各種ストリーミングサイトにて配信がスタートした。一部配信サイトでは21日（日）0：00 よりリリースとなる。
”彼女” たちの名シーンを彩る、ヒャダインが手がけた楽曲の数々もぜひお楽しみを！
（C）宮島礼吏・講談社／「彼女、お借りします」製作委員会2025
