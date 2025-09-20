「まだまだ使えそう！」【ユニクロ】マニア一目惚れ♡「SALEスカート」

着こなしをそろそろ秋モードにシフトしたいところ。秋コーデでも使えるセールアイテムをうまく取り入れて、賢くおしゃれを楽しみたい！ 編集部がリサーチしたところ【ユニクロ】で、ボタニカル柄がおしゃれなティアードスカートを発見。ユニクロコーデが得意な@shocogram__さんも「まだまだ使えそうな優秀スカート」と高評価するアイテムです。今ならお値下げ中なので、ぜひ見逃さずチェックして。

ボタニカル柄にシフォン素材で華やぐ1枚

【ユニクロ】「シフォンティアードスカート」\2,990（税込・セール価格）

軽やかに揺れるシフォン素材に、華やかなボタニカル柄をのせたティアードスカート。裾に向かってふわりと広がるシルエットが、1点投入するだけでエレガントな印象をプラスします。裏地が付いているから、安心して穿けるのも嬉しいポイント。今ならこの価格で狙える、高コスパアイテムです。

ニットに合わせて初秋コーデにも◎

「大人可愛くて一目惚れ」したという@shocogram__さんは、ニットトップスと組み合わせ。軽やかに揺れるシフォン素材がコーデ全体に動きを添えて、重たくなりがちな季節の変わり目コーデに上品なニュアンスをプラスします。カジュアルにもきれいめにも振れるデザインだから、秋本番はジャケットやブラウスに合わせて着こなすのもおすすめ。シャギーニットなど、厚みのあるトップスと合わせて異素材MIXを楽しむのもありです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@shocogram__様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M