櫻坂46、公式からの意味深投稿に考察過熱「何かが始まる!?」「全然分からん…」
櫻坂46が20日、グループ公式Xを更新。数字が列挙されていく意味深な動画を公開。SNSでは予想、考察が盛り上がりを見せている。
【動画】何かの暗号？櫻坂46公式からの意味深投稿
このポストでは、白地の背景にランダムとも思える位置・タイミングで、さまざななフォントで数字が列挙されていく動画のみが投稿され、「何かが始まる!?」「久々に暗号きた」「ダメだ全然分からん、、」「もしかしたらメンバーの誕生日？」「多分数字の意味はメンバーの誕生日だろうけど、結局何のことか分からん」などさまざまな声が寄せられている。
そこからさらに「誕生日→アニバーサリー→アニラのお知らせ何かとかですか？」「アニラの開催地or開催日発表くる？？」「櫻坂史上初のバースデーソングの可能性」「次のセンター？」「あとは数字が出る位置がフォーメーションの列とか？」など、ファンによる考察・予想合戦が過熱している。
