◆世界陸上 第８日（２０日、国立競技場）

女子２０キロ競歩で、世界陸上４回目の出場の藤井菜々子（エディオン）が１時間２６分１８秒の日本新記録で銅メダルを獲得した。

藤井は、エディオンの元監督で８月２２日に急逝した川越学さん（享年６３）を思い、左胸に喪章をつけて出場。川越さんの後押しを受けるように、魂の歩きを続けて、日本女子競歩史上初の快挙を成し遂げた。

「先月、川越さんのこともあって、絶対にメダルを取りたいと思った。気持ちの面が大きかったです。レース中も見守ってくれていたと思います。川越さんの思いを背負って歩くことができました。恩返しが少しはできたと思います」と藤井は、空の上から見守った恩師に感謝した。

藤井は、１７キロを過ぎて２回目の警告。もし、３回目の警告を受けると２分のペナルティーだった。残り１キロでは、４位のトレス（エクアドル）も猛追。最後の試練を乗り越えて、銅メダルを勝ち取った。自身が今年２月にマークした従来の日本記録（１時間２６分３３秒）を１５秒更新。４位のトレスとは同タイムの大接戦だった。

充実の２６歳。「まだまだ金メダルにはほど遠いですが、まずは銅メダルを獲得できたので、次は金メダルへと歩いていきたいと思います」と次の２７年世界陸上、２８年ロス五輪に向けて、強い意欲を示した。

藤井の恩師の川越さんは早大時代に箱根駅伝で活躍し、指導者としては資生堂やエディオンなどで多くの好選手を育成した。エディオンは８月２５日に川越さんの訃報（ふほう）を公表し「川越氏が生前に残された多大なるご功績に対し、改めて心からの敬意と感謝を申し上げます。ご遺族の皆様に深くお悔やみ申し上げます」と哀悼のコメンをトした。

スペインのペレスが１時間２５分５４秒で、２大会連続となる３５キロとの２冠を達成。銀メダルは１時間２６分６秒でメキシコのゴンザレス。世界陸上６回目の岡田久美子（富士通）は１時間３０分１２秒で１８位、世界陸上２回目の柳井綾音（立命大）は１時間３５分４４秒で３７位だった。