¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯±ØÊÛ¡×7Ê¬¤Ç´°Çä¡ÄÁáÄ«¤ÎÅìµþ±Ø¤Ë¹ÔÎó¡ÖÁÛÄê°Ê¾å¤ÎÈ¿¶Á¤ËÁý»º¸¡Æ¤¡×¡¡ËüÇî¤Ï10·î13ÆüÊÄËë¹µ¤¨¡È¶î¤±¹þ¤ß¼ûÍ×¡ÉÁý²Ã
ËüÇî¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿±ØÊÛ¤ÎÈÎÇä¤¬¡¢19Æü¤«¤éÅìµþ¤Ç¤â»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³«Å¹Á°¤Ë¤Ï¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
19Æü¸áÁ°5»þÈ¾Á°¡¢Åìµþ±Ø¹½Æâ¤Ï¿Í±Æ¤â¤Þ¤Ð¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ë±ØÊÛÀìÌçÅ¹¤Ë¤ÏÌÜ¤òµ¿¤¦¸÷·Ê¤¬¡£
Âçº®»¨¤ÎÅ¹Æâ¡¢¤½¤Î¤ªÌÜÅö¤Æ¤Ï¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ ¤Ò¤Ã¤Ñ¤ê¤À¤³ÈÓ¡×¤Ç¤¹¡£
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÇÂç¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤¬¡¢Ï·ÊÞ±ØÊÛÅ¹¡¦Ã¸Ï©²°¤Î¡Ö¤Ò¤Ã¤Ñ¤ê¤À¤³ÈÓ¡×¤È¥³¥é¥Ü¡£
¥¿¥³¤Ä¤Ü·¿¤ÎÆ«´ï¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ý¡¼¥º¤Î¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¡¢¤ªÃÍÃÊ¤Ï1980±ß¡£
´ØÅì¤Ç¤Ï19Æü¤«¤éÅìµþ±Ø¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÈÎÇä³«»Ï¤¬¸áÁ°5»þÈ¾¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÁáÄ«¤«¤éÅ¹¤¬Âçº®»¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÈÎÇä³«»ÏÁ°¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤À¤¿¤á¡¢¸áÁ°5»þ20Ê¬¤ËÈÎÇä³«»Ï¡£
¤ï¤º¤«7Ê¬¤Û¤É¤ÇÇä¤êÀÚ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹ØÆþ¤Ç¤¤¿¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¸áÁ°4»þÈ¾¤´¤í¤«¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ØÆþ¤Ç¤¤¿¿Í¡§
²þ»¥¤¬³«¤¤¤¿¤ÈÆ±»þ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢3¿ÍÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÈÎÇä³«»Ï»þ¡ËÀµ³Î¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢100¿Í°Ê¾å¤¤¤¿¡£¼ÂÊª¤ò¸«¤Æ¡¢¤Ä¤Ü¤¬¤«¤ï¤¤¤¯¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£
´ØÀ¾¤Ç¤Ï18Æü¤«¤éÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Çä¤êÀÚ¤ì¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥ê¥Þ¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÏÍÆ´ï¤À¤±¤Î½ÐÉÊ¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ë¤ÏÄê²Á¤Î3ÇÜ°Ê¾å¤ÇÇä¤ì¤¿¤â¤Î¤â¡£
¹ØÆþ¤Ç¤¤¿¿Í¡§
¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤È¾ÌÌ¡¢¥Õ¥ê¥Þ¡Ê½ÐÉÊ¡Ë¤È¤«¤ÏÈá¤·¤¤¡£
¤³¤Î±ØÊÛ¤Ï10·î1Æü¤«¤é¼è°·Å¹ÊÞ¤¬ÂçÉý¤ËÁý¤¨¡¢Ã¸Ï©²°¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤âÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
1Ëü5000¸Ä¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄê¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ã¸Ï©²°¤Ï¡ÖÁÛÄê°Ê¾å¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¡¢Áý»º¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¿Íµ¤¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Ï¢ÆüÂ¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡£
10·î13Æü¤ÎÊÄËë¤Þ¤Ç»Ä¤ê1¥«·î¤òÀÚ¤ê¡¢¶î¤±¹þ¤ß¼ûÍ×¤âÁý²Ã¡£
19Æü¤â³«¾ì¤Î¸áÁ°9»þ²á¤®¤Ë¤Ï¡¢Åì¥²¡¼¥ÈÁ°¤ÏÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢18Æü¤Î°ìÈÌÍè¾ì¼Ô¤ÏÌó21Ëü¿Í¤Ç¡¢Ê¿Æü¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢³«Ëë¤«¤é¤ÎÎß·×¤¬2000Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢ÊÄËëÆü¤Þ¤Ç¤ÎÍè¾ìÍ½ÌóÏÈ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Í½Ìó¤¬¥¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤äÍè¾ìÆü¤Î2ÆüÁ°¤Ë°ìÉô³«Êü¤µ¤ì¤ëÏÈ¤ÇÍ½Ìó¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Æþ¼êºÑ¤ß¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Æþ¾ì·ô¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¡¢ÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¤ÏÁá¤á¤ÎÍ½Ìó¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£