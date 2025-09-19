¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù1176ÏÃ¡¡²¿¼Ô¤«¤¬°ÅÌö¤¹¤ëÀÐ´¬¤ÇÊâÈþ¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿
¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Î1176ÏÃ¡ÖÀÐ´¬¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ÈÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Ï¡¢ÀÄ»³¹ä¾»¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤Î¥¢¥Ë¥á²½ºîÉÊ¡£
¹â¹»À¸ÃµÄå¡¦¹©Æ£¿·°ì¤Ï¡¢Ææ¤ÎÁÈ¿¥¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌôÊª¤Ç»¦³²¤µ¤ì¤«¤±¤ë¡£Ì¿¤Ï¼è¤êÎ±¤á¤¿¤¬»Ò¶¡¤Î»Ñ¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿·°ì¤Ï¡¢ÀµÂÎ¤ò±£¤·¤Æ¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¤ÈÌ¾¾è¤ê¡¢ÍÄÆëÀ÷¤ÎÌÓÍøÍö¡¢¤½¤ÎÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ëÃµÄå¡¦ÌÓÍø¾®¸ÞÏº¡¢¾¯Ç¯ÃµÄåÃÄ¤¿¤Á¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤éÍÍ¡¹¤ÊÆñ»ö·ï¤ËÄ©¤à¡£
1176ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¤³¤Á¤é¡£
¡ã1176ÏÃ¡ÖÀÐ´¬¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¡ä
µÜ¾ë¸©ÀÐ´¬»Ô¤òË¬¤ì¤¿¥³¥Ê¥ó¡¢Íö¡¢¾®¸ÞÏº¡¢³¥¸¶¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¥ä¥¤¥Ð¡¼¾¯Ç¯Ââ°÷¤Î³æ¹¥¤ò¤·¤¿ÊâÈþ¡¢¸÷É§¡¢¸µÂÀ¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ø²¾ÌÌ¥ä¥¤¥Ð¡¼¤È¶¦±é¤Ç¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë»°¿Í¤¬ÅöÁª¤·¡¢»£±Æ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£»£±Æ¤ÎÁ°Æü¡¢´Ñ¸÷¤·¤Æ¤¤¤¿°ì¹Ô¡£¤½¤³¤Ç¥³¥Ê¥ó¤È³¥¸¶¤ÏÀéÍÕ·º»ö¤Î»Ñ¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÀ¼¤ò¤«¤±¤º¤Ë¤¤¤¿¤¬¡¢ÍâÆü¡¢ÊâÈþ¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÀÐ´¬»Ô¤Ç°ÅÌö¤¹¤ë±Æ¡£¥³¥Ê¥ó¤Ï»ö·ï¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¡ä¡ä¡ä¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù1176ÏÃ¤ÎÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê²èÁü5ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡ËÀÄ»³¹ä¾»¡¿¾®³Ø´Û¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦TMS 1996
¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Ï¡¢ÀÄ»³¹ä¾»¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤Î¥¢¥Ë¥á²½ºîÉÊ¡£
¹â¹»À¸ÃµÄå¡¦¹©Æ£¿·°ì¤Ï¡¢Ææ¤ÎÁÈ¿¥¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌôÊª¤Ç»¦³²¤µ¤ì¤«¤±¤ë¡£Ì¿¤Ï¼è¤êÎ±¤á¤¿¤¬»Ò¶¡¤Î»Ñ¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿·°ì¤Ï¡¢ÀµÂÎ¤ò±£¤·¤Æ¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¤ÈÌ¾¾è¤ê¡¢ÍÄÆëÀ÷¤ÎÌÓÍøÍö¡¢¤½¤ÎÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ëÃµÄå¡¦ÌÓÍø¾®¸ÞÏº¡¢¾¯Ç¯ÃµÄåÃÄ¤¿¤Á¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤éÍÍ¡¹¤ÊÆñ»ö·ï¤ËÄ©¤à¡£
¡ã1176ÏÃ¡ÖÀÐ´¬¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¡ä
µÜ¾ë¸©ÀÐ´¬»Ô¤òË¬¤ì¤¿¥³¥Ê¥ó¡¢Íö¡¢¾®¸ÞÏº¡¢³¥¸¶¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¥ä¥¤¥Ð¡¼¾¯Ç¯Ââ°÷¤Î³æ¹¥¤ò¤·¤¿ÊâÈþ¡¢¸÷É§¡¢¸µÂÀ¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ø²¾ÌÌ¥ä¥¤¥Ð¡¼¤È¶¦±é¤Ç¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë»°¿Í¤¬ÅöÁª¤·¡¢»£±Æ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£»£±Æ¤ÎÁ°Æü¡¢´Ñ¸÷¤·¤Æ¤¤¤¿°ì¹Ô¡£¤½¤³¤Ç¥³¥Ê¥ó¤È³¥¸¶¤ÏÀéÍÕ·º»ö¤Î»Ñ¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÀ¼¤ò¤«¤±¤º¤Ë¤¤¤¿¤¬¡¢ÍâÆü¡¢ÊâÈþ¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÀÐ´¬»Ô¤Ç°ÅÌö¤¹¤ë±Æ¡£¥³¥Ê¥ó¤Ï»ö·ï¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¡ä¡ä¡ä¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù1176ÏÃ¤ÎÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê²èÁü5ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡ËÀÄ»³¹ä¾»¡¿¾®³Ø´Û¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦TMS 1996