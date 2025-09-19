¿·¿Í²¦¤Ø¡Ä¥í¥Ã¥Æ¥É¥é1¤¬µá¤á¤ë¡È¿ô»ú¡É¡¡¡Öµ¬ÄêÂÇÀÊ¤è¤ê¤â¡×Êø¤µ¤ÌìÅÍß¤Ê»ÑÀª¡¢´ü¤¹¤ë²÷µó
¥í¥Ã¥ÆÀ¾Àî¡¢1ÈÖ¤Ç2»î¹çÏ¢Â³¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ
¡¡1ÈÖ¤Ç¿·¿Í²¦¤ØºÆ²ÃÂ®¤À¡£¥í¥Ã¥Æ¡¦À¾Àî»Ë¾Ì³°Ìî¼ê¤¬18Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿³ÚÅ·Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤Ç½Ð¾ì¡£½é²ó¤Ë±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É2°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ7-0¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£2ÅÙ¤Î2·³Íî¤Á¤ò·Ð¸³¤·¤Æ6·îÃæ½Ü¤Ë1·³Éüµ¢¸å¤Ï¹¥Ä´¤ò¥¡¼¥×¡£°ìÌö¡¢¿·¿Í²¦¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤ËÉâ¾å¤·¤¿¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¥ë¡¼¥¡¼¤Î22ºÐ¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¤±¤ó°ú¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤¤¤Ê¤ê¥Á¡¼¥à¤òÀª¤¤¤Å¤±¤¿¡£½é²ó¡£ÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿À¾Àî¤Ï¡¢½éµå¤Î142¥¥íÄ¾µå¤ò±¦Á°¤Ë¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¤¿¡£¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ëè»î¹ç¡¢¿¶¤ì¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£°ìµó4ÆÀÅÀ¤Î¸ý²Ð¤òÀÚ¤ê¡Ö1ÈÖÂÇ¼Ô¤¬¥Ò¥Ã¥È¤Ç½Ð¤ë¤È¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤ÇÎÝ¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡2²óÌµ»à°ìÎÝ¤Ç¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥È1-2¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò±¦Á°ÂÇ¡£¤³¤Î²ó¤Î3ÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£¡ÖÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼Êý¸þ¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤Þ¤µ¤Ë¼«ºß¤ÎÂÇ·â¡£7·î18Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡ÊZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë°ÊÍè¤Î1ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿17Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Êµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë¤ËÂ³¤¤¤Æ2»î¹çÏ¢Â³¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¡¢µÈ°æÍý¿Í´ÆÆÄ¤â¡Ö»Â¤ê¹þ¤ßÂâÄ¹¤¬¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê»Â¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤ÏÂÇÎ¨.410¡¢OPS1.018¤òµÏ¿¡£¤¿¤À¡¢Â¾µåÃÄ¤Ë¸¦µæ¤µ¤ì¤¿¸ø¼°Àï¤Ç¤Ï³«ËëÄ¾¸å¤«¤é¶ì¤·¤ó¤À¡£ÂÇÎ¨¤Ï.132¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ß2·³Íî¤Á¡£4·î²¼½Ü¤Ë1·³Éüµ¢¤â¡¢Éâ¾å¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤«¤á¤º5·î²¼½Ü¤ËºÆ¤Ó2·³Íî¤Á¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÂÇ·â¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ¹¹¤ËÃå¼ê¡£¥ß¡¼¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î°ÌÃÖ¤òÂÎ¤Ë¶á¤Å¤±¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç°ú¤¤Ä¤±¤Æµå¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤ÇÂÐ±þÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
µ¬ÄêÂÇÀÊÅþÃ£¤Î²ÄÇ½À¡Ö3³ä¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×
¡¡6·îÃæ½Ü¤Ë1·³ºÆ¾º³Ê¡£6·î¤Ï·î´ÖÂÇÎ¨.441¤òµÏ¿¤¹¤ë¤È7·î¤â·î´ÖÂÇÎ¨¤¬3³ä¤òÄ¶¤¨¤¿¡£8·î¤â·î´Ö.344¤ÈÀª¤¤¤Ï¿ê¤¨¤Ê¤¤¡£9·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ·î´Ö.254¤È¤ä¤ä¼ºÂ®¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡Öº£¤Ï¾õÂÖ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£ºÇ¶á¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈºÆÉâ¾å¤Î¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±³ØÇ¯¤ÇÆ±´üÆþÃÄ¤Î³ÚÅ·¡¦½¡»³ÎÝÆâÌî¼ê¤ä¡¢À¾Éð¡¦ÅÏÉôÀ»Ìï³°Ìî¼ê¤Ï³«Ëë¤«¤é³èÌö¤òÂ³¤±¤Æµå±ã¤Ë¤â½Ð¾ì¡£¤¿¤À½¡»³¤Ï18Æü¸½ºß¤ÇÂÇÎ¨.262¡£¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ï3³ä¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤Æ¤¤¤¿ÅÏÉôÀ»¤Ïµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ò³ä¤ê¹þ¤ß¡¢Æ±.258¤È¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ë¤¤Æ°ìµ¤¤Ë¿ô»ú¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿À¾Àî¤¬¡¢¿·¿Í²¦¥ì¡¼¥¹¤Î¼çÌò¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤Î»Ä¤ê¤Ï12»î¹ç¡£µ¬ÄêÂÇÀÊÅþÃ£¤Þ¤Ç51ÂÇÀÊ¡Ê1»î¹çÊ¿¶Ñ4.25ÂÇÀÊ¡ËÉ¬Í×¤Ê¾õ¶·¤À¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤â5ÂÇÀÊ²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢1ÈÖ¤ËÆþ¤ì¤ÐºÇ¤âÂÇÀÊ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ÅþÃ£¤Î²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢À¾Àî¤ÏÊÌ¤Î¿ô»ú¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£¡Öµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ÏÎ©¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ïµ¬ÄêÂÇÀÊ¤è¤ê¡¢3³äÂÇ¤Á¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¥·¡¼¥º¥óÁ°¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËèÂÇÀÊ¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤Ù¤¤«¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¸½ºß¤ÎÂÇÎ¨¤Ï.286¡£6¡Á8·î¤Î¿ô»ú¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ì¤ÐÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤»¤Ð°ÂÂÇ¿ô¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï3³ä¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¡£¤â¤·¤âÂÇÎ¨3³ä¤òÃ£À®¤¹¤ì¤Ð¿·¿Í²¦¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÂÇÎ¨¥È¥Ã¥×¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦À¾ÀîÎ¶ÇÏ³°Ìî¼ê¤Ç.312¡£µÕÅ¾¤Ç¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Î²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¿·¿Í»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£À¾Àî¤ÏÄü¤á¤º¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÈøÄÔ¹ä / Go Otsuji¡Ë