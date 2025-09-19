Åìµþ¡¦¹¾¸ÍÀî¶è¤Ç¶âÍ»µ¡´Øµ¢¤ê¤ÎÃËÀ¼ÒÄ¹¤¬ºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¤«¤±¤é¤ì¤ë¡¡ÃË2¿Í¤Ï²¿¤â¼è¤é¤º¤ËÆ¨Áö¡¡ÃËÀ¤ÏŽ¢»æÂÞ¤Ë¤Ï¸½¶â5000Ëü±ßÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ž£¤ÈÀâÌÀ¡¡·Ù»ëÄ£
¤¤ç¤¦¸áÁ°¡¢Åìµþ¡¦¹¾¸ÍÀî¶è¤Ç¶âÍ»µ¡´Ø¤Ç¸½¶â5000Ëü±ß¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤ËÌá¤ëÅÓÃæ¤À¤Ã¤¿²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤ÎÃËÀ¤¬2¿ÍÁÈ¤ÎÃË¤ËºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢¸½¶â¤òÃ¥¤ï¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸áÁ°10»þÈ¾¤´¤í¡¢¹¾¸ÍÀî¶èÀ¾¿ð¹¾¤ÎÏ©¾å¤Ç¡Ö¼ÒÄ¹¤¬²ñ¼Ò¤ÎÁ°¤Ç²¿¼Ô¤«¤Ë¥¹¥×¥ì¡¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿ÍºàÇÉ¸¯²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤ÎÃËÀ¡Ê30Âå¡Ë¤¬¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Ç¸½¶â¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ²ñ¼Ò¤Ëµ¢¤ëÅÓÃæ¤Ç¸å¤í¤«¤éÍè¤¿ÃË2¿Í¤ËºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢»æÂÞ¤ËÆþ¤ì¤¿¸½¶â¤òÃ¥¤ï¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤¬Äñ¹³¤·¤¿¤¿¤á¡¢2¿Í¤Ï²¿¤âÃ¥¤ï¤º¤ËÆ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÎÙ½»¿Í
¡Ö¼ÒÄ¹¤Ë¥¹¥×¥ì¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¸þ¤³¤¦¤Î½¾¶È°÷¤Î¿Í¤¿¤Á¤âÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¡¢¤³¤³Áö¤Ã¤Æ¸þ¤³¤¦¤ØÆ¨¤²¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢½¾¶È°÷¤Î¿Í¤¿¤Á¤âÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡ØÂÔ¤Æ¡Ý¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¤¹¤´¤¤À¼¤¬¤·¤¿¡×
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ¤Ï¡Ö»æÂÞ¤Ë¤Ï¸½¶â5000Ëü±ß¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¶¯ÅðÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢2¿Í¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£