¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï¡Èµ¯ÇúºÞ¡É¤ò¡ÖË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¡¡¸½Ìò°úÂà¤Ç°ì´Ý¤â¡Ä»Ø´ø´±¤¬µâ¤ó¤À»×¤¤
°úÂà¤È¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¸ÀµÚ
¡¡Âç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î°úÂà¤Ï¥Á¡¼¥à¤ËÊ³µ¯¤òÂ¥¤¹ºàÎÁ¤È¤Ê¤ë¤«¡£18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤Î°úÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÆ±Æü¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¸å¤Ë¡Ö¤½¤ì¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»222¾¡¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ3ÅÙ¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Î°úÂà¤Ï¡¢»î¹çÁ°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£37ºÐ¤Îº¸ÏÓ¤Ï²ñ¸«¤Ç¡ÖÃç´Ö¤¿¤Á¤Ë¤Ïº£Æü¤òµ¤¤Þ¤º¤¯¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡¢Èà¤é¤¬µ¤¤Þ¤º¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤âµ¤¤Þ¤º¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡×¤ÈÌÜÆ¬¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¡£
¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Ë¡Ö¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Î°úÂàÈ¯É½¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó»Ä¤ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ê¥Á¡¼¥à¤òÊ³µ¯¤µ¤»¤ë¡Ë³Ý¤±À¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¤Ï¤½¤ì¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÅú¤¨¤¿
¡¡Â³¤±¤Æ¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ò½õ¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï²æ¡¹Á´°÷¤è¤ê¤âÂç¤¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¤è¤ê¤âÂç¤¤Ê¤³¤È¡£¥¹¥Í¥ë¤âÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÁÈ¿¥¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÎÁ´°÷¤Î¤¿¤á¤Ë¡£¡ÊÍ¥¾¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¡ÊÍ¥¾¡¤Ï¡Ë¤É¤ó¤Ê°ì¸Ä¿Í¤è¤ê¤âÂç¤¤Ê¤³¤È¡£¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡19Æü¡ÊÆ±20Æü¡Ë¤Ë¤ÏËÜµòÃÏ¤ÇºÇ¸å¤ÎÅÐÈÄ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡£¤½¤Î¸å¤ÎÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤ì¤ÐÌò³ä¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£Á´°÷¤¬½ÅÍ×¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë