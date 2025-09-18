『真夜中ハートチューン』気怠さと適当さが滲み出る！ 放送部顧問・安藤檸檬は花澤香菜
2026年に放送がスタートするTVアニメ『真夜中ハートチューン』に登場する、放送部顧問・安藤檸檬役に花澤香菜が決定！ コメントが到着した。また、ヒロイン4人と檸檬のアニメキャラクター設定画が公開となった。
☆ヒロインイラストなどをチェック！（写真5点）
『週刊少年マガジン』（講談社）好評連載中で2026年にTVアニメ化が決定している五十嵐正邦原作『真夜中ハートチューン』。
2019年にテレビアニメが放送された『川柳少女』や、2025年にテレビアニメが放送予定の『まったく最近の探偵ときたら』などでも知られる新進気鋭の漫画家・五十嵐正邦による人気作だ。
歌手、声優、VTuber、アナウンサーなど「声」にちなんだ夢を持つ放送部のヒロインたちと、「声」だけを頼りにラジオ配信者「アポロ」を探す主人公によるラブコメ作品で、SNSに公開された第1話が38万インプレッションを獲得するなど、各方面からの注目を集めている。
このたび、本作に登場する放送部顧問・安藤檸檬のキャラクターボイスを、日本国内だけにとどまらず海外においても絶大なる支持を受けている国民的人気声優の花澤香菜が担当することが決定した。
安藤檸檬は、声にまつわる「夢」をもつヒロインの六花、寧々、イコ、しのぶ達が所属する楓林高校の放送部顧問。
事なかれ主義の発言も目立つが放送部には協力的な先生という役どころを演じるにあたり、花澤香菜からは「気怠くて適当さが滲み出る大人の女性、私はとても好きです！ そして五十嵐先生作品に再び関わることができて嬉しいです♪」と喜びのコメントが到着している。
さらにヒロインの六花、寧々、イコ、しのぶ、檸檬のキャラクター設定画も公開！
魅力的で個性的なヒロインたちにご注目を。
9月24日（水）発売の『週刊少年マガジン』では、『真夜中ハートチューン』連載2周年を記念した巻頭カラーとTVアニメ『真夜中ハートチューン』情報掲載に加えて花澤香菜の特別インタビュー掲載も決定している。
単行本10巻の発売日である本日、全メインキャスト陣が出揃ったTVアニメ『真夜中ハートチューン』。
2026年の放送に向けて今後も続々と新情報を公開予定の本作に引き続き注目しよう。
（C）五十嵐正邦・講談社
