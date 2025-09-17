Photo: ヤマダユウス型

まだ見ぬグルメと出会えるチャンス！

パビリオンを巡るだけが、万博の楽しみにあらず。あらゆる場所で提供されている個性豊かな料理も楽しみの一つですよね。

この記事では、万博取材時に訪れたユニークなフードたちをご紹介。「こんな美味しい料理があったのか！」と、新鮮な発見だらけでした。

肉も野菜もご一緒に

Photo: ヤマダユウス型

西ゲートゾーン付近にはフードエリアが集まってるのですが、KebabLabは席数も多くおすすめの場所。店名の通り、美味しいケバブがいただけます。

Photo: ヤマダユウス型

写真左がケバブプレート、右がトルコ風ミートボールプレート。どちらもピタパン別添えでの提供でした。ミートボールはハンバーグのような触感で、肉々しさも充分。シャキシャキ野菜も疲れた体に嬉しい〜。

アフリカの息吹にヤられた

アフリカンダイニング PANAFにていただいたのは、マフェというセネガルのお料理。これ、ほんっっっとに美味しかった！ ビーフシチュー的なカレーという感じで、ライスがいくらでも進みますね。

あとで調べたら、マフェは松屋にて発売されたことがあったそうな。松屋のお眼鏡に叶うほどの味となれば、ライスが進むのも納得というものです。

マダガスカルバニラエールという、一風変わったビールもご一緒に。クラフトビールのような飲み心地で、これもハマりますねぇ。

カツのようでカツじゃない

Photo: 小野寺しんいち

パソナパビリオン付近で営業するNATUREVERSE キッチンでは、プラントベースなハンバーガー「かるカツバーガー」が販売されていました。

Photo: 小野寺しんいち

一見すると普通のカツバーガーのようですが、このカツは大豆とお米からできているそうな。実際に食べた取材班のコメントはこちら。

食感がザクザクしていてグッド。一見重そうに見えるけど、軽くて驚き。でも、万博歩き回って疲れ切った身体にいいエナジーチャージになりました。

植物由来のチーズだって!?

大阪ヘルスケアパビリオンには多くのフードエリアがありますが、QBBこれもいいキッチンにて販売中の「大阪新名物?! これも串カツ」と「チーズケーキ」をいただきました。

串カツはこんにゃくミートを、チーズケーキには植物由来のヴィーガンチーズを使用。実際に食べた取材班のコメントはこちら。

文化の中間からしか得られないウマさがある

セルビア館のフードコートは充実のメニュー。今回は「チェヴァピ サンド」、「ピタ サ メソム」「 ヨーグルトサラータ（トマト&アボガド）」をチョイスしましたが、名前から味が想像できなさすぎる…！

でも、見た目はどれも美味しそう！ 実際に食べた取材班のコメントはこちら。

万博に来たなら、知らないメシへGo！

Photo: ヤマダユウス型

いやー、マフェがあまりに美味しすぎたもんで、地元でマフェが食べられるお店がないか調べたほどです。こんな出会いがあるのも、万博ならではですよね。

パビリオン巡りで疲れたら、休憩も兼ねて新しい料理に挑戦してみるのがオススメ。見知らぬグルメと出会えるかも？