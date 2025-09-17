セガは、9月25日より開催されるイベント「東京ゲームショウ2025」にて「バーチャファイター」シリーズ完全新作「New VIRTUA FIGHTER」Projectのステージイベントを開催する。また、公式YouTubeチャンネルにて9月25日12時より配信を予定している。

ステージイベントでは、世界トップレベルのプロゲーマー・ときど選手をゲストに迎え、「New VIRTUA FIGHTER」Projectの最新のバトル映像をもとに、プロデューサーの山田理一郎氏とバトルディレクターの武田洋介氏がバトルシステムの仕様の一部について解説。

また、本作に関するユーザーからの質問を公式X（旧Twitter）にて募集。応募の中から選ばれた質問は、ステージイベントにて開発メンバーが直接回答を予定している。

『New VIRTUA FIGHTER』Project スペシャルステージ概要

•開催日時：9月25日12時～

•出演：山田理一郎（『New VIRTUA FIGHTER』Project プロデューサー）／武田洋介（『New VIRTUA FIGHTER』Project バトルディレクター）

•ゲスト：ときど選手(プロゲーマー・REJECT / ROHTO Z!)

※敬称略

(C)SEGA