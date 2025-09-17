セガ、「バーチャファイター」シリーズ完全新作「New VIRTUA FIGHTER」Projectステージイベントを「東京ゲームショウ2025」にて実施公式YouTubeチャンネルにて9月25日12時より配信予定
【東京ゲームショウ2025】 会場:幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬2-1） 開催日時: ビジネスデイ：9月25日・26日10時～17時 一般公開日：9月27日9時30分～17時、9月28日9時30分～16時30分 ブース場所：セガ／アトラスブース：ホール4-N06（幕張メッセ ホール4 駅側）
•開催日時：9月25日12時～
セガは、9月25日より開催されるイベント「東京ゲームショウ2025」にて「バーチャファイター」シリーズ完全新作「New VIRTUA FIGHTER」Projectのステージイベントを開催する。また、公式YouTubeチャンネルにて9月25日12時より配信を予定している。
ステージイベントでは、世界トップレベルのプロゲーマー・ときど選手をゲストに迎え、「New VIRTUA FIGHTER」Projectの最新のバトル映像をもとに、プロデューサーの山田理一郎氏とバトルディレクターの武田洋介氏がバトルシステムの仕様の一部について解説。
また、本作に関するユーザーからの質問を公式X（旧Twitter）にて募集。応募の中から選ばれた質問は、ステージイベントにて開発メンバーが直接回答を予定している。
『New VIRTUA FIGHTER』Project スペシャルステージ概要
•出演：山田理一郎（『New VIRTUA FIGHTER』Project プロデューサー）／武田洋介（『New VIRTUA FIGHTER』Project バトルディレクター）
•ゲスト：ときど選手(プロゲーマー・REJECT / ROHTO Z!)
※敬称略
(C)SEGA