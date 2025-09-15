《中条あやみの後に登場とか公開処刑じゃん》

【写真】中条あやみらに“公開処刑”されたインフルエンサーの加工ビフォーアフター

9月6日、さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』（以下、TGC）で中条あやみ、三吉彩花、池田エライザら一流モデルがランウェイを歩いた。

「加工なし」の姿が波紋

その後に人気インフルエンサーのMINAMIやさくら、杉浦太陽と辻希美の長女・希空たちが登場。

《MINAMIちゃん見てきたけど、小柄でポテポテ歩いているの可愛かった（笑）モデルとの差は仕方ないとして、彼女にしかない可愛さは間違いなく出ているよね》

というネット上のコメントもあったが、冒頭のような批判の声も多く……。

《ごりごりに加工している人たちが加工なしに登場できる勇気がすごい》

《インフルエンサーもすごく頑張ってて素敵だけど、本職の方たちは身長と骨格が強すぎる》

《やっぱりランウェイはプロのモデルさんだけを見たい》

「中条あやみさんは身長169cm、三吉彩花さんは173cm、池田エライザさんは170cmとプロのモデルだけあって高身長かつ手足の長さ、細さも一般の人とはレベルが違う。一方、MINAMIさんは身長 154 cm、さくらさんは155cm、希空さんは158cmです。インフルエンサーの皆さんも可愛らしいですが、TGCというランウェイの場では身長も、骨格も正直厳しいものがあると思いますね」（芸能ライター）

応援の声を集めた“熱愛対応”

MINAMIといえば、最近彼氏との熱愛写真がネット上に流出し、話題を集めた。

その際、以下の謝罪文を自身のXで投稿した。

《今、私のプライベートな投稿が拡散されてしまっている件についてこれは完全に私の不注意によるものです。この件でファンの皆様にご心配やご迷惑をお掛けしてしまったことに関して、本当に申し訳ございません。

それと同時に沢山の温かいメッセージ、本当にありがとうございます。そして、どうか相手へのプライバシーに関する詮索や拡散はお控えください。改めて自分自身の管理の在り方、自分の立場を真剣に見直していきます。最後に私も皆さんの幸せを願っていますし、とてもとても大好きです これからもよろしくお願いします》

「自分の管理能力について反省し、かつ、交際相手への配慮に彼女の誠実な人柄が表れていると応援の声が多く集まりました。また、この画像を流出させた相手に恨み言ひとつ言わないところにも性格のよさが出ていました」（前出・芸能ライター）

今回、TGCで非難の声が出てしまったが、適材適所という言葉があるように、インフルエンサーはSNSでの飛躍が期待される。