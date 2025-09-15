【SPY×FAMILY】フォージャー家キャストも登壇！ 第1話と第2話の先行上映会開催
TVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3のキャスト舞台挨拶付き先行上映会が決定した。世界最速でSeason 3の第1話と第2話が上映される。
集英社のマンガ誌アプリ『少年ジャンプ＋』にて2019年3月より連載がスタートし、現在では総PV数6億超え、数々のマンガ賞にも輝き、最新コミックス15巻までのシリーズ累計発行部数が3800万部を突破。 2023年10月より放送を開始したTVアニメSeason 2も大好評のうちに幕を閉じ、同年12月22日に全国383館で公開を迎えた『劇場版 SPY×FAMILY CODE： White』は公開3日間で、興行収入12億円を突破と好調なスタートを切り、2025年8月25日時点で興行収入63.2億円と大ヒットを記録。常に盛り上がりを見せる大人気マンガ作品『SPY×FAMILY』（遠藤達哉・著）。
このたび、TVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3のキャスト舞台挨拶付き先行上映会の開催が決定した。
TVアニメSeason 3の第1話と第2話が、放送にさきがけて世界最速で上映される。
そして上映後は、フォージャー家を演じるロイド・フォージャー役の江口拓也、アーニャ・フォージャー役の種崎敦美、ヨル・フォージャー役の早見沙織、ボンド・フォージャー役の松田健一郎の4名が舞台挨拶に登壇し、これから始まるSeason 3の魅力についてトークを繰り広げる。
会場はローソン・ユナイテッドシネマ みなとみらいにて、9月28日（日）16：30の回にて上映。
さらに、ライブビューイング上映も決定。TOHOシネマズすすきの、TOHOシネマズ新宿、TOHOシネマズ六本木、TOHOシネマズ梅田、ミッドランドスクエアシネマ、TOHOシネマズららぽーと福岡ではライブビューイングで先行上映とキャストの舞台挨拶が楽しめる。
最速の上映と、貴重なキャストのトークを、ぜひお楽しみを。
※「種崎敦美」の「崎」は「大」の部分が「立」になる字が正しい表記。
（C）遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会
