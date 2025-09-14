フルカウントからの高めフォーシームを見送るも…

【MLB】ドジャース 13ー7 ジャイアンツ（日本時間14日・サンフランシスコ）

意外な反応を見せた。ドジャース・大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地のジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で先発出場。49号を含む5打数3安打1打点3得点の活躍で勝利に貢献した。本塁打の次の打席、大谷の見せた“行動”にドジャース専門メディアも注目した。

大谷は1-4で迎えた3回の第2打席、右腕ウェブのシンカーをバックスクリーンに運んだ。その後チームは1点差に迫り、4回2死一塁で第3打席が回った。3球連続ボールから、その後は外角低めの2球を見送ってフルカウント。そして6球目、高めのフォーシームを大谷は見送ったものの判定はストライク。三振に仕留められた。

一方で大谷はボールだと確信したのか、一塁へ歩き始めていた。三振とジャッジされると、珍しく納得のいかない表情を浮かべ、右手を上げて首を振りながら“ちょっと待って”と言いたげだった。何度も球審のロベルト・オルティス氏の方を向く場面が中継映像でも捉えられた。

ドジャース専門メディア「ドジャース・ネーション」のインスタグラムはこのシーンに注目。「ショウヘイ・オオタニが三振コールの後、審判と何やら言葉を交わした こんな風にオオタニが反応するのは滅多に見ない」とし、驚く顔の絵文字を添えた。この時は1点差とあり、どうしても出塁したいという強い思いが出たのかもしれない。（Full-Count編集部）