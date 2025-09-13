¡ØÃÏÇû¾¯Ç¯²Ö»Ò¤¯¤ó2¡ÙÂè23¤Î²ø¡¡¶³¦¤Ø¸þ¤«¤¦Á°Æü¤Î¥Ô¥¶¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÃÏÇû¾¯Ç¯²Ö»Ò¤¯¤ó2¡ÙÂè22¤Î²ø¡Ø¤Ä¤«¤µ¤È¤¢¤Þ¤Í¡Ù¤Î¡¢¤¢¤é¤¹¤¸¡¦¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
·î´©¡ØG¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡Ù¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¡¢¤¢¤¤¤À¤¤¤í¤Ë¤è¤ëÂç¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡ØÃÏÇû¾¯Ç¯²Ö»Ò¤¯¤ó¡Ù¡£
2022Ç¯Åß¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥áºÆ»ÏÆ°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬³«»Ï¤·¡¢2023Ç¯¡õ2024Ç¯½©¤Ë¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥á¡ØÊü²Ý¸å¾¯Ç¯²Ö»Ò¤¯¤ó¡Ù¡¢2025Ç¯Åß¤Ë¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡ØÃÏÇû¾¯Ç¯²Ö»Ò¤¯¤ó£²¡ÙÁ°ÊÔ¤¬¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡õ¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢2025Ç¯7·î6Æü¡ÊÆü¡Ë16¡§30¤«¤éTBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Æ¸åÊÔ¤ÎÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢TV¥¢¥Ë¥á¸åÊÔ¡ÔÂè23¤Î²ø¡Õ¡ØÊÒÆ»Îó¼ÖÈà´ß¹Ô¡Ù¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬ÅþÃå¡¢ÁáÂ®¤´¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡ãÂè23¤Î²ø¡ÖÊÒÆ»Îó¼ÖÈà´ß¹Ô¡×¡ä
ÀÖ¤¤²È¤«¤éÌµ»ö¤ËÃ¦½Ð¤·¤¿Ç«¡¹¤È¸÷¡£
¤½¤Î´Ö¤Ë¡¢µ±¤Ï¶³¦¤Ø¤ÈÅÏ¤ë¼ê¤¬¤«¤ê¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¶³¦¤Ø¸þ¤«¤¦Á°Æü¡¢µ±¤¿¤Á¤Ï·èµ¯½¸²ñ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ô¥¶¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³«¤¯¡£
²Ö»Ò¤¯¤ó¤È°ª¤ËºÆ²ñ¤¹¤ë»þ¤òÌ´¸«¤Æ¡¢Ì©¤«¤Ë¿´Ìö¤é¤»¤ëÇ«¡¹¡£
¤À¤¬¡¢µ±¤¬°ª¤ò½õ¤±¡¢²Ö»Ò¤¯¤ó¤ò»¦¤¹¤È¤¤¤¦·×²è¤ò¸÷¤È°«¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤--
¡ùÂè23¤Î²ø¤ÎÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿6ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¡ÊC¡Ë¤¢¤¤¤À¤¤¤í¡¿SQUARE ENIX¡¦¡ÖÃÏÇû¾¯Ç¯²Ö»Ò¤¯¤ó£²¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
