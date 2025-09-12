¿Íµ¤¥²ー¥à¤Î¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¡ÖÅÔ»ÔÅÁÀâ²òÂÎ¥»¥ó¥¿ー Parallel File 1¡×9·î19ÆüÈ¯Çä¡£¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤Ç¥Õ¥§¥¢¤â³«ºÅ
¡ÖÅÔ»ÔÅÁÀâ²òÂÎ¥»¥ó¥¿ー Parallel File 1¡×½ñ±Æ
¡¡¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤Ï¡¢¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Þ¥ó¥¬¡ÖÅÔ»ÔÅÁÀâ²òÂÎ¥»¥ó¥¿ー Parallel File 1¡×¤ò9·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï792±ß¡£Æ±Æü¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¥Õ¥§¥¢¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥êー¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥²ー¥à¡ÖÅÔ»ÔÅÁÀâ²òÂÎ¥»¥ó¥¿ー¡×¤Î¥³¥ß¥«¥é¥¤¥ºÈÇ¡£¥Þ¥ó¥¬¤Ï¤¤¤·¤«¤ï¤¨¤ß»á¤¬Ã´Åö¤·¡¢¡ÈÅÔ»ÔÅÁÀâ¡É¤ÎÀµÂÎ¤ò²Ê³ØÅª¤ËÄ´ºº¡¦ÆÃÄê¤·²òÂÎ¤¹¤ëÁÈ¿¥¡ÖÅÔ»ÔÅÁÀâ²òÂÎ¥»¥ó¥¿ー¡×¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê»ö·ï¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡ËÜºî¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢Á´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡ØÅÔ»ÔÅÁÀâ²òÂÎ¥»¥ó¥¿ー Parallel File 1¡ÙÈ¯ÇäµÇ°¥Õ¥§¥¢¡×¤ò9·î19Æü¤«¤é10·î19Æü¤Î´ü´Ö¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡£´ü´ÖÃæ¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Âè1´¬¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëËè¤Ë¡¢¡ÖB6¥µ¥¤¥º¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Üー¥É¡ÊÁ´2¼ï¡Ë¡×¤¬1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£ËÜÆÃÅµ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¤¤¤·¤«¤ï¤¨¤ß»á¤¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¡Ö²ö²°¾Ä¡õÊ¡Íè¤¢¤¶¤ß¡×¤È¡Ö²ö²°¾Ä¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Î¥Ù¥é¥¤¥ºÈÇ¡ÖÅÔ»ÔÅÁÀâ²òÂÎ¥»¥ó¥¿ー¡¡ÃÇÊÓ½¸¡×¡ÊJUMP£êBOOKS¡Ë¡¢¡ÖÅÔ»ÔÅÁÀâ²òÂÎ¥»¥ó¥¿ー¡¡¥Î¥Ù¥é¥¤¥º¡¡¤ß¤é¤¤Ê¸¸ËÈÇ¡¡²ø°Û¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤»¡×¡Ê¤ß¤é¤¤Ê¸¸Ë¡Ë¤¬Æ±ÆüÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥é¥¤¥ÈÊ¸·Ý¥ìー¥Ù¥ë¡¦½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ì¥ó¥¸Ê¸¸Ë¤Î¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸ø¼°¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¾®Àâ¡Ö¡Ú´ñëý¡ÛÅÔ»ÔÅÁÀâ²òÂÎ¥»¥ó¥¿ー¡×¤¬WEBÏ¢ºÜÃæ¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÖÅÔ»ÔÅÁÀâ²òÂÎ¥»¥ó¥¿ー¡¡ÃÇÊÓ½¸¡×½ñ±Æ
¡ÖÅÔ»ÔÅÁÀâ²òÂÎ¥»¥ó¥¿ー¡¡¥Î¥Ù¥é¥¤¥º¡¡¤ß¤é¤¤Ê¸¸ËÈÇ¡¡²ø°Û¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤»¡×½ñ±Æ
