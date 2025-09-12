ここ数年で生成AIが急速に身近な存在となり、なかでも「ChatGPT」に代表される対話型AIは、私たちの暮らしや働き方に大きな変化をもたらしています。とはいえ、50代以上のミドル世代にとっては、どこか“自分には関係ない”と感じている人も多いのではないでしょうか。しかしChatGPTは、そんな50代にこそぴったりの必須ツール。竹本和広氏の著書『自分らしく生きる定年後の仕事 50代の働き方は「複業」で変わる！』（ごきげんビジネス出版）より、50代でセカンドキャリアを考える際に活用したい「2つのツール」とその活用方法についてみていきましょう。

複業するうえで生成AIは必須のパートナーです。あなたは生成AIを活用していますか？ ネット上には「生成AI活用法」の情報が膨大にあります。まずは「習うより慣れろ」。複数のサービスを使い、比較検討してみるのが効果的です。

私の場合、マイクロソフト365ユーザーのためCopilotを中心に使い、ChatGPTやGeminiなども並行して活用しています。毎日使うようになって半年。各サービスの特長や入力するプロンプト※のコツも感覚的にわかってきました。

※プロンプト：AIに対して与える指示や入力情報のこと。

実は、生成AIは50代向きのツールかもしれません。入力するプロンプトは、経験豊富な50代のほうが語彙力があると思うからです。企画書や提案書の下書き作成、プロフィール文章の作成支援、専門分野の調査やアイデア出し、など生成AIは多岐に渡る支援が可能です。

ChatGPTへ「58歳女性。〇〇業界で30年営業事務職。副業プランを5つ提案してください。」と入力してみてください。どのような回答がきましたか？ 生成AIはあなたの経験を補完し、生産性を劇的に向上させてくれるでしょう。

最初は小さな課題からはじめ、徐々に活用範囲を広げていくことをおすすめします。ビジネスの世界は常に変化しています。いまのうちに生成AIを味方につけ、新しい働き方の可能性を広げていきましょう。経験豊富な50代だからこそ、生成AIと協働することで、より付加価値の高い仕事ができるはずです。

複業に必須の「契約書」も、クラウド会計ソフトで便利に

複業の契約は「業務委託契約」が多いため、契約書のひな形を事前に入手しておくことが大切です。契約書のひな形はネット上に多数公開されています。おすすめはクラウド会計ソフトの「freee」です。契約書のテンプレートも充実していますので、参考にするとよいでしょう。

契約時に注意すべき点は、地方の中小企業では業務委託契約に慣れていないケースがあることです。案件によっては契約書が存在しない場合もあります。また、近年は企業に雇用されているのと同じ状況で働かされている「偽装フリーランス」も社会問題化しています。

これらの問題を回避するためには、こちらから積極的に契約書の作成を提案し、エビデンスを残すことが大切です。業務委託契約書には、業務内容、委託期間、報酬、支払い条件、機密保持、などを明確に記載する必要があります。あなたの身を守り、将来のトラブルを防ぐためにも、あらかじめ業務委託契約書を用意しておくことが非常に重要です。複業を成功に導くために、しっかりと準備しておきましょう。

なお、クラウド会計ソフト「freee」へ会員登録しておくと、契約書だけでなく、複業家に必要な確定申告サポートや、インボイス制度（適格請求書）、開業届の対応など、あなたの将来にも有益になります。ぜひ活用してください。

■ポイント

・そろえるツールが多くて大変と感じたかもしれないが、複業活動開始へスムーズに移行できるように準備しておくことが成功につながる。

参考：クラウド会計ソフト「freee」 https://www.freee.co.jp/

竹本 和広

セカンドキャリアコーチ

株式会社ライフシフトラボ 複業トレーナー

※本記事は『自分らしく生きる定年後の仕事 50代の働き方は「複業」で変わる！』（ごきげんビジネス出版）の一部を抜粋し、THE GOLD ONLINE編集部が本文を一部改変しております。



