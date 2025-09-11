上板町が阿波市と1市1町で計画を進めている新ごみ処理施設の予算案が、賛成少数で否決されました。



その後、町長から再議が求められました。



11日の上板町議会定例会では、町が阿波市と計画を進める、約4400万円の新しいごみ処理施設の予算案について審議されました。



阿波市を中心とした「広域新ごみ処理施設」の整備事業を巡っては8月、板野町が整備費についての「説明が不十分」などとして脱退を表明。





上板町の態度が注目されていました。11日の議会で議員からは「整備費や運営費について説明が不十分」などの反対意見が出る中、採決を迎えました。（議長）「原案通り決定することに賛成の方は、起立願います」「起立少数です」採決の結果、賛成少数で関連予算案は否決されました。その後、松田卓男町長が再議を求め、議会運営委員会で検討され、結論は12日に持ち越しとなりました。議会後、取材に応じた松田町長は。（上板町・松田卓男 町長）「この負担金は絶対必要」「町長の執行権を発した」このように述べ、12日に再議で否決された場合でも、地方自治法の規定に基づき、自らの権限で予算を執行する考えであることを明らかにしました。12日は午後1時30分から開かれます。