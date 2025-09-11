Aぇ! group、肌見せ衣装の「アベンヌ」新WEB CMが公開
株式会社ピエール ファーブル ジャポンが展開する、フランス生まれの皮膚科学スキンケアブランド「アベンヌ」は、９月21日（日）より新全身用保湿ケア「トリクセラ モイストスキンバリア シリーズ」を発売する。
このたび、それに伴い９月11日より、「アベンヌ」のイメージキャラクターを務めるAぇ! groupが出演するキービジュアル及びWEB CM「アベンヌ トリクセラモイストで１日中うるおう肌に」篇が公開となった。
WEB CMは、新全身用保湿ケア「トリクセラ モイストスキンバリア シリーズ」が乾燥した肌を１日中うるおう肌にしてくれるという商品の特長を表現。メンバーそれぞれが、顔や肩、首などにクリームを塗り、肌も心もうるおう様子を描きいている。
Aぇ! groupはベージュの１トーンコーデで登場。上品な肌見せ衣装で、ふんわり柔らかくも、落ち着いた大人な姿がうつされている。クリームを塗る際にちらっと見える首筋や肩のラインにも注目！
また、インタビュー＆メイキング動画でも収めた白衣姿のAぇ! groupが見られる２本のWEB CM「アベンヌの皮膚科学」篇は９月17日（水）より順次公開。なお、９月11日よりキービジュアルが先行公開に。今回公開となる優しく大人な雰囲気を纏ったWEB CMとは打って変わり、皮膚科学研究員に扮したAぇ! groupのクールで洗練された姿が見られる動画となっているので、ぜひチェックを。
このたび、それに伴い９月11日より、「アベンヌ」のイメージキャラクターを務めるAぇ! groupが出演するキービジュアル及びWEB CM「アベンヌ トリクセラモイストで１日中うるおう肌に」篇が公開となった。
Aぇ! groupはベージュの１トーンコーデで登場。上品な肌見せ衣装で、ふんわり柔らかくも、落ち着いた大人な姿がうつされている。クリームを塗る際にちらっと見える首筋や肩のラインにも注目！
また、インタビュー＆メイキング動画でも収めた白衣姿のAぇ! groupが見られる２本のWEB CM「アベンヌの皮膚科学」篇は９月17日（水）より順次公開。なお、９月11日よりキービジュアルが先行公開に。今回公開となる優しく大人な雰囲気を纏ったWEB CMとは打って変わり、皮膚科学研究員に扮したAぇ! groupのクールで洗練された姿が見られる動画となっているので、ぜひチェックを。