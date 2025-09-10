〈可愛くなるには 垢抜けるには 何をしたら良いのだろう ご助言お願いします〉（2023年8月20日 本人SNSより）──そう話すAIボイスに合わせ、画面に向かって頭を下げる黒髪メガネの女性。この動画の投稿主こそ、”パパ活”の過程で男性から700万円を詐取した疑いで逮捕された大平なる美容疑者（30）だ。【前後編の後編。前編から読む】

【写真】〈可愛くなりたい〉〈#垢抜け〉大平なる美容疑者がTikTokで投稿していた“妖艶なメイク姿”

容疑者はことし2月から3月にかけ、偽の和解調書を作って「仕事のトラブルで裁判になった」と50代男性を騙し、700万円を詐取した疑いがもたれている。事件について全国紙記者が話す。

「大平容疑者は、被害に遭った50代男性以外とも”パパ活”のようなことをしていて、金銭を受け取ることもあった。今回の件とは別で、金をめぐって民事裁判になっており、返金命令が下っているようです。女はまとまった現金が必要になり、犯行に及んだとみられています」

逮捕時は都立高校に勤める教員だった容疑者。過去に勤めていた小学校の児童やその保護者たちによると「優しい先生っていうイメージ」「黒髪メガネで、どちらかというと地味な印象」だったという。だが、もう一面の顔はマッチングアプリなどを使い、不特定多数の男性から金を無心する”いただき女子”だった。さらに彼女がもっていたもうひとつの姿が「配信者」だ。

「”あること”がきっかけで可愛くなりたいと思った」

容疑者が運用していたTikTokアカウントを見ると、総フォロワーは約1万人。冒頭の初めて投稿されたとみられる動画では、すっぴんパジャマ姿の自分を映し、AIボイスで〈”あること”がきっかけで可愛くなりたいと思った〉と、投稿を始めた理由を語っている。

およそ2年間で投稿された画像や動画は25点。それぞれの概要欄には〈かわいくなりたい〉〈#垢抜け〉といった文言も確認できる。

投稿のほとんどがメイクをしたり、ダイエットの結果を報告したりする内容だった。ユーザーネーム「H子（仮称）」のあとには【変身】とも付されてある。

また昨年10月、容疑者は〈プレゼント貰うならなにが嬉しい？〉という一文とともに画像を投稿。フォロワーに意見を求めるとともに、プレゼントをあげる対象についてこう説明している。

〈39歳男性〉〈独身〉〈お金持ち〉〈おしゃれ〉〈美容に詳しい〉

これが件の”パパ活”相手だったかは定かではないが、すでにこの頃から容疑者には懇意にしていた男性がいたのかもしれない。投稿は2月28日を境に途絶えており、最後の投稿は〈50kg→44kg〉〈1か月で-6kg〉などとダイエット記録を報告するものだった。

堂々と顔出しで「”垢抜け女子”TikTok」をしていたこともあり、容疑者のSNS活動を認知していた児童も多かったようだ。容疑者が勤務していた学区内に住む小学5年生の男児の親はこう明かした。

「大平先生は、手芸クラブで子どもたちに裁縫なんかを教えていました。手先が器用で、なんでもパパッと作れたそうです。うちの子にも『私は編み物が得意なんだ』って言っていたみたいですね。

TikTokの動画はうちの子も見たそうですが、学校での大平先生とイメージがかなり違ったみたいで驚いていました。普段は目立たなくて真面目な感じだったそうですから。『僕らには見せない一面があったんだね』というようなことを言っています。逮捕されたことについては、今も学校で話題になっているようです」

事件を受けて8月29日、小池百合子東京都知事も記者会見で「あってはならないこと。加えて教育者であるということは誠に遺憾」と苦言を呈した。昨今、頻発する教師の逮捕事案。失った信頼はあまりに重い。

（了。前編から読む）