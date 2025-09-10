Image: Apple

4万円以下で高性能なApple Watch、買えます。

Apple（アップル）から3年ぶりにApple Watch SEの最新モデルが発表されました。Apple Watch SE 3は他のApple Watchと比べてもコスパ抜群なのは間違いなく、Apple Watch Series 10を使っている筆者から見ても、十分満足できそうだと感じました。

Image: Apple

個人的にApple Watch SE 3で1番驚いたのは、ディスプレイの常時表示に対応したということ。手首を上げることなく、腕をチラッと見るだけで時刻や天気、カレンダーをチェックできるのは本当に便利なので、これだけでも最高のアップデートといえます。

Image: Apple

画面に触れなくても一定の操作ができるダブルタップや手首フリックに対応してくれたのも素晴らしかったですね。これらのジェスチャは、片手が空いていないときに便利なのと、使いこなすことで画面に触れる回数も減らせる神機能！ぜひ多くのユーザーに使ってほしいです。

Image: Apple

ヘルス系センサーの話でいうと、「手首皮膚温」計測に新たに対応したのも良アップデートでした。バイタルアプリでより詳しい健康状態をチェックできたり、周期記録アプリがこの計測データを用いて過去の排卵タイミングを推定してくれたりします。

Image: Apple

睡眠時無呼吸の通知やSeries 11から導入された睡眠スコアの確認もApple Watch SE 3で出来ます。今までApple Watch SEはヘルス系機能に弱いイメージがあったので、ハイエンドモデルのApple Watchに近づいてきたなという印象です。

Image: Apple

バッテリー持続時間は最大18時間と変わらないものの、前モデルと比べて充電時間が最大2倍高速になったのはかなり大きいですね。お風呂に入っている間や、身支度をしながらサッと充電できるのが便利です。充電時間は早ければ早いほどありがたいですから...。

Image: Apple

本体カラーはスターライトとミッドナイトの2色展開にはなりましたが、何よりも本体価格が前モデル（Apple Watch SE 2）と同じ税込3万7,800円なのが魅力的だなと。

初めてApple Watchを試してみたい方、Apple Watch SE 2から買い替えを検討している方でも十分満足できると思いますよ。

Source: Apple