彼氏からLINEの返信が来ないことで、不安になってしまう方も多いのではないでしょうか。しかし、返信してくれない彼氏に対するLINE内容によっては、「重い女だ」と思われる恐れがあります。では実際に、どのようなLINEを送ると、重い女というレッテルを貼られるのでしょうか。そこで今回は、「重い女だな…彼氏にゲンナリされてしまうLINE７パターン」を紹介させていただきます。【１】返信がないのに、何通もLINEを送る。彼氏から